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    DAX-FLASH

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    Leitindex leicht im Plus erwartet - Klares Minus in Asien

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax entfernt sich leicht von der 25.000er Marke
    • IG-Indikation sah Dax vor Xetra bei 25.095 Punkten
    • Koalitions-Einigung stärkte Dax kurzfristig als Stütze
    DAX-FLASH - Leitindex leicht im Plus erwartet - Klares Minus in Asien
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Donnerstag etwas weiter von der 25.000-Punkte-Marke absetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 25.095 Punkte. Es winkt ein Bruch des Korrekturtrends seit Mai, der den Weg frei machen würde in Richtung Rekordhoch bei 25.507 Punkten vom Jahresbeginn.

    Die IG-Indikation kam jedoch von zwischenzeitlichen 25.157 Punkten angesichts deutlicher Kursverluste in Japan und Südkorea bereits zurück. Als leichte Stütze für den Dax bleibt die Einigung der Spitzen von Union und SPD auf ein Reformpaket für wirtschaftliches Wachstum und soziale Sicherheit, die nach zähem Ringen am Vorabend erreicht worden war, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfahren hat./ag/stk






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