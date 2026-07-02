JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Adidas nach einem Analystenwechsel beim Kursziel von 230 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Ein langsameres Tempo beim Comeback von Nike verlängere das Zeitfenster für die aktuellen Marktanteilsgewinner, schrieb die nun verantwortliche Expertin Wendy Liu am Mittwoch zur Sportartikelbranche. Bei Adidas und On Holding rechnet sie mit einer anhaltend soliden Wachstumsdynamik. Gleichzeitig erwartet sie eher Umsetzungsrisiken bei den Turnarounds von Puma und JD Sports. Die Analystin sieht ohnehin zunehmende Diskrepanzen zwischen dem "Konstant-Abliefern-Camp" mit Adidas und On und dem "Neustart & Wiederaufbau-Camp" mit Puma und JD. Bei ersterem seien die Bewertungen zurückgekommen, weil die Anleger einen Höhepunkt der Wachstumsphase befürchteten. Bei letzterem hätten die Anleger eher Vorschusslorbeeren verteilt./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 180,4EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Wendy Liu

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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