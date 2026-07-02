JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 89 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini drückte den Papieren der Italiener am Mittwochabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, denn sie erwartet, dass das Gewinnziel für das Gesamtjahr mit den kommenden Quartalsberichten jeweils leicht aufgestockt wird. Ihre Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 hob Battistini aufgrund optimistischerer Ertragsschätzungen ebenfalls bereits an. Der Unicredit sei fernab ihrer Anteilsziele an der Commerzbank besonders daran gelegen, eigenständig zu überzeugen, um den Aktienkurs weiter in die Höhe zu treiben, schrieb die Expertin./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 18:53 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 78,88EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.





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