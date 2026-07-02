Bitcoin am Scheideweg: Sturz unter 60.000$ – droht Absturz auf 40.000?

Gleichzeitig häufen sich warnende Stimmen. John Roque von 22V Research sieht bei einem bestätigten Bruch der 60.000er-Marke Raum für einen Abverkauf bis auf 40.000 US-Dollar. Andere technische Beobachter wie Rekt Capital identifizieren die Zone um 66.000 US-Dollar inzwischen als Widerstand, an dem Erholungen scheitern. David Grider und weitere Marktakteure halten 40.000 bis 45.000 US-Dollar für realistische Ziele, sollten Abgaben anhalten; ein Tief vor Herbst 2026 erscheint unwahrscheinlich. Marktstimmung und Liquidität belasten zusätzlich: US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni Abflüsse von mehr als 4,1 Milliarden Dollar – der stärkste Monat seit ihrem Start 2024 – und Privatanleger verlagern Kapital in wachstumsstarke KI- und Technologieaktien.

Bitcoin gerät unter Druck: Nach dem Rutsch unter die Marke von 60.000 US-Dollar und dem schwächsten Monat seit Juni 2022 steht die Kryptowährung erneut im Fokus von Investoren und Strategen. Seit Jahresbeginn liegt Bitcoin rund 33 Prozent im Minus, während der S&P 500 mehr als neun Prozent zulegte. Technisch drehen sich die Debatten um zwei Schlüsselzonen: die 60.000er-Marke als kurzfristige Unterstützung und etwa 48.400 US-Dollar als mögliche Grenze zwischen Bodenbildung und weiterer Schwäche. On-Chain-Analysten zeigen jedoch ein gespaltenes Bild: Langfristige Adressen halten Rekordmengen von rund 16,1 Millionen Bitcoin und verkaufen bislang nicht, ihr durchschnittlicher Einstiegspreis liegt nahe 48.400 US-Dollar – ein Argument für eine bevorstehende Bodenbildung.

Die Debatte verschärft sich auf der Ebene der Glaubwürdigkeit: Der Investor Jeremy Grantham, bekannt für seine Warnungen vor früheren Blasen, bezeichnet Bitcoin als „unnötigen Unsinn“ und prognostiziert langfristig einen Wert von null. Er trennt diese Kritik klar von der zugrundeliegenden Blockchain-Technologie, die er als potenziell nützlich sieht. Solche fundamentalen Skepsisäußerungen verstärken das negative Sentiment und die Bereitschaft der Anleger, Risiko zu reduzieren.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Parallel zur Marktvolatilität entwickelt sich die regulatorische und institutionelle Infrastruktur weiter: Sygnum Europe hat unter MiCAR eine CASP-Lizenz in Liechtenstein erhalten und will mit einer globalen Bankplattform EU-weit institutionelle Produkte, Off-Exchange-Verwahrung und HNWI-Angebote ausbauen. Zugleich zeigt eine Studie von S&P Global und dem DIRK, dass passive Investoren 2025 den DAX stärker geprägt haben – ein Indiz dafür, dass sich Kapitalströme und Anlagestrategien grundlegend wandeln.

Fazit: Bitcoin steht an einer Weggabelung. Technische Niveaus, ETF-Flows und wachsende regulatorische Strukturen bestimmen, ob die laufende Korrektur in eine längerfristige Konsolidierung mündet oder in einen tieferen Ausverkauf führt.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 60.565USD auf CryptoCompare Index (02. Juli 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar