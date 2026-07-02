Nike übertrifft Erwartungen — 986 Mio.-Erstattung kaschiert China-Schwäche

Der kräftige Gewinnsprung hat jedoch einen zentralen Haken: Ein Einmaleffekt. Nike profitiert von einer erwarteten Zollrückerstattung von nahezu 986 Millionen Dollar, die nach einer Entscheidung des US-Supreme Court möglich wurde. Dieser Effekt trug rund 52 Cent zum bereinigten Ergebnis je Aktie bei; zum Quartalsende waren bereits über 300 Millionen Dollar aus Erstattungsansprüchen als Cash eingegangen. Anleger warnen deshalb, dass das Ergebnis zu einem großen Teil buchhalterischer Natur ist und die operative Lage weniger positiv erscheinen lässt.

Nike liefert auf den ersten Blick: Quartalszahlen über den Erwartungen, doch unter der glänzenden Oberfläche bleiben Zweifel. Im vierten Geschäftsquartal meldete der Sportartikelkonzern einen bereinigten Gewinn je Aktie von 20 US-Cent – Analysten hatten mit 13 Cent gerechnet. Der Umsatz lag bei 10,97 Milliarden Dollar und übertraf die Konsensschätzung von 10,86 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verbuchte Nike einen Gewinn von 1,07 Milliarden Dollar (72 Cent je Aktie) nach 211 Millionen Dollar im Vorjahr.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Operativ ist das Bild tatsächlich gemischt. In Nordamerika, dem größten Markt, stiegen die Erlöse nur moderat um drei Prozent auf 4,83 Milliarden Dollar – leicht unter den Erwartungen. Deutlich problematischer ist das Geschäft in China, wo die Umsätze um zwölf Prozent auf 1,30 Milliarden Dollar einbrachen, wenn auch etwas besser als prognostiziert. CEO Elliott Hill räumte im Conference Call ein, dass die China-Ergebnisse noch nicht zufriedenstellend seien, betonte aber den Willen, Marktanteile zurückzugewinnen.

Für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 meldete Nike einen Nettogewinn von 3,11 Milliarden Dollar (2,10 Dollar je Aktie) nach 3,22 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen bekräftigte die kürzlich abgegebene Prognose und erwartet, dass die Gewinne in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2027 „weitgehend unverändert“ bleiben; die Bruttomarge soll im ersten Quartal leicht positiv sein.

Die Börse reagierte zwiespältig: Die Aktie fiel nachbörslich zunächst um bis zu acht Prozent, erholte sich später teilweise und notierte bei Handelsbeginn nur noch rund 2,4 Prozent im Minus. Analysten bleiben vorsichtig: Die kanadische Bank RBC beließ Nike auf „Sector Perform“ mit einem Kursziel von 50 Dollar und sprach von einem „durchwachsenen“ Quartal, in dem Währungsvorteile und geringere Ausgaben das Ergebnis stützten.

Fazit: Die Zahlen entkräften kurzfristig bärische Szenarien, doch der Kernvorwurf bleibt bestehen: Einmalige Sondereffekte kaschieren operative Schwächen – allen voran das China-Geschäft. Ob das den erhofften Turnaround signalisiert, ist damit weiter offen.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,90 % und einem Kurs von 43,06EUR auf NYSE (02. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.