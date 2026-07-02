Telekom kauft 18,6 Mio. Aktien – Rückkaufprogramm 2026 läuft weiter

Die Deutsche Telekom hat die Details ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 konkretisiert und in zwei Pflichtmitteilungen präzise Zwischenzahlen gemeldet. Zwischen dem 22. und 26. Juni 2026 erwarb das Unternehmen im elektronischen Handel der Frankfurter Börse (Xetra) 1.716.182 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Tageskurs von 26,2687 Euro; der Gesamtkaufpreis dieser Periode belief sich auf 45,08 Mio. Euro. Seit dem Beginn der zweiten Tranche am 2. April 2026 wurden bis einschließlich 26. Juni insgesamt 18.645.021 Aktien zurückgekauft. Das Ende Juni veröffentlichte Programm sieht einen maximalen Einsatz von bis zu 2 Mrd. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) vor. Es begann am 5. Januar 2026 und läuft planmäßig bis Ende 2026; die Rückkäufe erfolgen in mehreren Tranchen. Für die erste Tranche nennt die Mitteilung — mit einem möglichen Datumshinweis, der nachprüfbar erscheint — rund 15,6 Mio. Aktien zu einem Gegenwert von circa 471,3 Mio. Euro. In der zweiten Tranche wurden im Zeitraum 2. April bis 30. Juni rund 19,4 Mio. Aktien für etwa 543,4 Mio. Euro erworben. Für die dritte Tranche, die vom 1. Juli bis spätestens 30. September 2026 ausschließlich über Xetra laufen soll, sind Mittel von bis zu 560 Mio. Euro vorgesehen; abhängig vom Schlussauktionkurs vom 30. Juni 2026 (23,85 Euro) könnten damit bis zu 23,5 Mio. Aktien zurückgekauft werden.

Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG! Short 25,77€ 1,54 × 14,54 Zum Produkt Long 22,66€ 1,85 × 14,46 Zum Produkt Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.