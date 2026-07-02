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    Telekom kauft 18,6 Mio. Aktien – Rückkaufprogramm 2026 läuft weiter

    Telekom kauft 18,6 Mio. Aktien – Rückkaufprogramm 2026 läuft weiter
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom hat die Details ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 konkretisiert und in zwei Pflichtmitteilungen präzise Zwischenzahlen gemeldet. Zwischen dem 22. und 26. Juni 2026 erwarb das Unternehmen im elektronischen Handel der Frankfurter Börse (Xetra) 1.716.182 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Tageskurs von 26,2687 Euro; der Gesamtkaufpreis dieser Periode belief sich auf 45,08 Mio. Euro. Seit dem Beginn der zweiten Tranche am 2. April 2026 wurden bis einschließlich 26. Juni insgesamt 18.645.021 Aktien zurückgekauft.

    Das Ende Juni veröffentlichte Programm sieht einen maximalen Einsatz von bis zu 2 Mrd. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) vor. Es begann am 5. Januar 2026 und läuft planmäßig bis Ende 2026; die Rückkäufe erfolgen in mehreren Tranchen. Für die erste Tranche nennt die Mitteilung — mit einem möglichen Datumshinweis, der nachprüfbar erscheint — rund 15,6 Mio. Aktien zu einem Gegenwert von circa 471,3 Mio. Euro. In der zweiten Tranche wurden im Zeitraum 2. April bis 30. Juni rund 19,4 Mio. Aktien für etwa 543,4 Mio. Euro erworben. Für die dritte Tranche, die vom 1. Juli bis spätestens 30. September 2026 ausschließlich über Xetra laufen soll, sind Mittel von bis zu 560 Mio. Euro vorgesehen; abhängig vom Schlussauktionkurs vom 30. Juni 2026 (23,85 Euro) könnten damit bis zu 23,5 Mio. Aktien zurückgekauft werden.

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    Die Rückkäufe erfolgen überwiegend zur Einziehung der Aktien; ein geringerer Teil ist für Vergütungs- und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme vorgesehen. Zustimmung und Rahmen kommen von der Hauptversammlung vom 9. April 2025: Bis zum 8. April 2030 darf die Gesellschaft bis zu 10 % des Grundkapitals erwerben (maximal 484.977.805 Aktien). Operativ gelten klare Beschränkungen der EU-Regelungen: Kaufpreisober- und -untergrenzen relativ zum Xetra-Eröffnungskurs, Tageslimits (max. 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsumsatzes) und die verpflichtende unabhängige Entscheidungsfindung der beauftragten Kreditinstitute. Transparenzpflichten werden erfüllt: Aggregierte Meldungen spätestens sieben Handelstage nach Ausführung und Veröffentlichung auf der Investor-Relations-Webseite für mindestens fünf Jahre.

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    Für Investoren bedeutet das Programm eine zusätzliche Kapitalrückführung, die bei stabilem Umsatzumfeld kurzfristig die Kennzahlen wie Gewinn je Aktie verbessern kann. Finanzielle Belastungen bleiben begrenzt: Bislang wurden rund 1,0 Mrd. Euro der vorgesehenen 2 Mrd. eingesetzt (Summe der bisherigen Tranchen), sodass noch Spielraum für weitere Rückkäufe besteht. Die strikte Ausführung über Xetra und die Beschränkung auf maximal 25 Prozent des durchschnittlichen Tagesvolumens pro Handelstag sollen Marktstabilität sichern. Gleichzeitig bleibt die Möglichkeit bestehen, das Programm bei Bedarf auszusetzen oder anzupassen. Analysten werden Kursreaktionen, Dividendenpolitik und Kapitalallokation im weiteren Jahresverlauf beobachten und fortlaufend bewerten.



    Deutsche Telekom

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