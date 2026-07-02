Apple lobbyiert für China‑DRAM – Politik, Krypto und Investoren in Aufruhr

Loop Capital hat die Apple-Aktie einer genauen Prüfung unterzogen und bestätigte trotz zuletzt angehobener iPhone-Preise weiterhin die Kaufempfehlung. Hintergrund sind Recherchen, wonach Apple verstärkt lokale Zulieferkomponenten aus China prüft – konkret die DRAM-Chips des Herstellers ChangXin Memory Technologies (CXMT). Laut Financial Times hat Apple eine Lobbykampagne gestartet, um von der US-Regierung eine Ausnahmegenehmigung für den Einkauf dieser Chips zu erwirken. CXMT und auch YMTC (Yangtze Memory Technologies) wurden jüngst auf die sogenannte 1260H-Liste des US-Verteidigungsministeriums gesetzt; beiden Unternehmen werden mutmaßliche Verbindungen zum chinesischen Militär vorgeworfen. Formal ist Apple nicht ausdrücklich verboten, bei diesen Anbietern zu kaufen. Gleichwohl bergen Geschäftsbeziehungen zu gelisteten Firmen erhebliche Reputations- und regulatorische Risiken für US-Konzerne. Schon 2022 stieß ein Versuch Apples, Speicher von YMTC zu beziehen, auf politischen Widerstand – Senator Marco Rubio wandte sich damals an die Nachrichtendienstleitung. Gleichzeitig bezeichnet Apple gestiegene Speicherkosten als einen der Gründe für die jüngsten Produktpreissteigerungen. Die Debatte illustriert einen Zielkonflikt: Die Beschaffung chinesischer Komponenten könnte die Margen stabilisieren, erhöht aber die Abhängigkeit von politisch sensiblen Zulieferern und das Risiko regulatorischer Gegenmaßnahmen.

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