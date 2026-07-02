Apple lobbyiert für China‑DRAM – Politik, Krypto und Investoren in Aufruhr
Loop Capital hat die Apple-Aktie einer genauen Prüfung unterzogen und bestätigte trotz zuletzt angehobener iPhone-Preise weiterhin die Kaufempfehlung. Hintergrund sind Recherchen, wonach Apple verstärkt lokale Zulieferkomponenten aus China prüft – konkret die DRAM-Chips des Herstellers ChangXin Memory Technologies (CXMT). Laut Financial Times hat Apple eine Lobbykampagne gestartet, um von der US-Regierung eine Ausnahmegenehmigung für den Einkauf dieser Chips zu erwirken. CXMT und auch YMTC (Yangtze Memory Technologies) wurden jüngst auf die sogenannte 1260H-Liste des US-Verteidigungsministeriums gesetzt; beiden Unternehmen werden mutmaßliche Verbindungen zum chinesischen Militär vorgeworfen.
Formal ist Apple nicht ausdrücklich verboten, bei diesen Anbietern zu kaufen. Gleichwohl bergen Geschäftsbeziehungen zu gelisteten Firmen erhebliche Reputations- und regulatorische Risiken für US-Konzerne. Schon 2022 stieß ein Versuch Apples, Speicher von YMTC zu beziehen, auf politischen Widerstand – Senator Marco Rubio wandte sich damals an die Nachrichtendienstleitung. Gleichzeitig bezeichnet Apple gestiegene Speicherkosten als einen der Gründe für die jüngsten Produktpreissteigerungen. Die Debatte illustriert einen Zielkonflikt: Die Beschaffung chinesischer Komponenten könnte die Margen stabilisieren, erhöht aber die Abhängigkeit von politisch sensiblen Zulieferern und das Risiko regulatorischer Gegenmaßnahmen.
Parallel dazu werfen veröffentlichte Einkommensangaben des US-Präsidenten Fragen zur Schnittstelle zwischen Politik und Märkten auf: Donald Trump nahm im vergangenen Jahr mehr als eine Milliarde Dollar aus Krypto-Geschäften ein, darunter über 500 Millionen aus seiner Beteiligung an World Liberty Financial und rund 635 Millionen Dollar aus Lizenzgebühren für so genannte „Celebration Coins“. Trumps Engagement im Bereich Meme-Coins (u. a. der Token „$TRUMP“) fällt zeitlich mit einer pro-krypto-orientierten Politik der US-Regierung zusammen – einschließlich Deregulierungsmaßnahmen und der Begnadigung des Binance-Gründers Changpeng Zhao. Zudem sind geschäftliche Verflechtungen zwischen World Liberty Financial und Krypto-Plattformen dokumentiert.
Für Anleger bedeutet dies: Marktbewegungen und Unternehmensstrategien werden zunehmend von geopolitischen und regulatorischen Entscheidungen bestimmt. Bei Apple stehen Kostenoptimierung und Wachstumsinteressen gegen politische Sensibilitäten und mögliche Sanktionen. Bei Kryptowerten signalisiert die politische Fürsprache für Krypto-Produkte Chancen für eine Marktausweitung, gleichzeitig aber auch das Risiko politischer Interessenkonflikte und erhöhter öffentlicher Kontrolle. Investoren sollten deshalb klassische Kennzahlen mit geopolitischer Risikobewertung verzahnen und Szenarien für regulatorische Eingriffe in ihre Bewertungen einfließen lassen.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 294,4EUR auf Nasdaq (02. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
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