Amazon zahlt 2,25 Mio. $ – Australien verklagt Prime wegen Zwangswerbung

Amazon hat sich in den USA bereit erklärt, 2,25 Millionen US-Dollar zur Beilegung eines Verfahrens wegen mutmaßlicher Mängel im Umgang mit Opfern von Identitätsdiebstahl zu zahlen. Die Einigung, die in einer Gerichtsakte bestätigt wurde, schließt eine Untersuchung der Federal Trade Commission (FTC) und des US-Justizministeriums ab. Kernpunkt der Vorwürfe war, dass betroffene Kunden nicht wie nach dem Fair Credit Reporting Act vorgeschrieben binnen angemessener Frist Zugang zu Dokumenten über betrügerische Transaktionen erhielten. Neben der Zahlung verpflichtet sich Amazon künftig, angeforderte Transaktionsunterlagen kostenlos und innerhalb von 30 Tagen herauszugeben. Das schließt das Verfahren formal ab, enthebt das Unternehmen aber nicht von weiteren regulatorischen Risiken: Die FTC verfolgt parallel eine weitreichende Kartellklage gegen Amazon und untersucht zudem mögliche Täuschungen von Werbekunden im Rahmen des Werbegeschäfts.

Zeitgleich sieht sich Amazon in Australien einer neuen, potentiell brisanteren Klage gegenüber. Die Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) hat die australische Tochter wegen angeblich unfreier Vertragsklauseln in Prime-Mitgliedschaften verklagt. Konkret beanstandet die Behörde fünf Klauseln in Jahresverträgen zwischen November 2023 und August 2025, die es Amazon ermöglichten, einseitig Leistungsänderungen – etwa die Einführung von Werbung – vorzunehmen, ohne Kunden Entschädigung oder Alternativen zu bieten. Die ACCC macht geltend, etwa 850.000 bis über eine Million Jahresabonnenten seien betroffen; sie hätten zuvor 79 australische Dollar für ein Jahresabo bezahlt und wurden nach Einführung von Werbung im Juli 2024 vor die Wahl gestellt, für werbefreies Streaming zusätzlich 2,99 AUD pro Monat zu zahlen. Die Kommission fordert strafrechtliche Feststellungen, Bußgelder, Verbraucherentschädigungen und weitere Anordnungen. Auffällig ist die Behauptung, dass die US-Einheit Amazon.com Services LLC bei der Vertragsgestaltung und Umsetzung „knowingly concerned“ gewesen sei – ein Faktor, der internationale Haftungsfragen und konzernweite Compliance in den Fokus rückt.

Aus Investorensicht zeigte die Aktie zuletzt leichte Erholung und schloss 3,2 Prozent höher bei 240,14 US-Dollar. Finanzielle Belastungen durch die US-Zahlung sind für Amazon marginal; die Bedeutung der laufenden Verfahren liegt eher in möglichen Präzedenzfällen, Strafmaß und Reputationsrisiken. Hinzu kommt das Wachstumsthema Chips: Amazon erzielt mit eigenen Prozessoren über 20 Milliarden Dollar Umsatz; CEO Andy Jassy skizziert ein Szenario, in dem ein externer Chipverkauf die Sparte auf rund 50 Milliarden Dollar Wert bringen könnte. Für Anleger bleiben daher regulatorische Entwicklungen einerseits und das langfristige Potenzial neuer Geschäftsbereiche andererseits maßgebliche Beobachtungspunkte.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 241,7EUR auf Nasdaq (02. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.