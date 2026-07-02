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    Rheinmetall unter Druck: F126-Aus, KNDS-Pause und Zukäufe im Fokus

    Rheinmetall unter Druck: F126-Aus, KNDS-Pause und Zukäufe im Fokus
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall hat zum Monatsende eine formale Änderung in der Aktionärsstruktur gemeldet: Nach Mitteilung über die Ausgabe von Bezugsaktien beträgt die neue Gesamtzahl der Stimmrechte 46.777.223 (Stand 30. Juni 2026), davon keinerlei Mehrstimmrechte. Die Bekanntgabe erfolgte via EQS im Rahmen der gesetzlichen Pflichten nach § 41 WpHG; inhaltlich verantwortlich ist der Emittent selbst.

    Operativ und an den Kapitalmärkten bleibt der Rüstungs- und Technologiekonzern jedoch in einer Phase erhöhter Volatilität. Aktien des DAX-Unternehmens setzten ihre Erholung zu Beginn Juli dynamisch fort und gewannen zeitweise rund fünf Prozent auf 1.042 Euro. Das kurzfristige Aufwärtssignal relativiert sich jedoch vor dem Hintergrund eines klar negativen Junis mit einem Verlust von 23,5 Prozent. Der langfristige Kontext bleibt angespannt: Das Rekordhoch von 2.008 Euro aus dem Herbst 2025 ist deutlich entfernt, der Kursverlauf zeigt seit Jahresbeginn einen anhaltenden Abwärtstrend.

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    Auslöser der jüngsten Marktbewegungen war unter anderem die überraschende Entscheidung des Bundesverteidigungsministeriums, das milliardenschwere F126-Fregattenprojekt zu beenden. Rheinmetall hatte sich als Retter des Programms ins Spiel gebracht; Analysten sahen zwar einen Rückschlag für die Marineambitionen, jedoch keinen existenziellen Schaden für den Konzern. Anleger bleiben dennoch sensibel gegenüber Risiken in der Projektpipeline: Sorgen um das Tempo der Auftragsabarbeitung und die konkrete Ausrichtung des Produktportfolios in einem sich verändernden geopolitischen Umfeld belasten die Bewertung.

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    Gleichzeitig verschärfte sich das Marktumfeld für Rüstungsaktien durch die Verschiebung des geplanten IPOs des deutsch-französischen Herstellers KNDS. Das Unternehmen begründete das Aussetzen der Doppelnotierung in Frankfurt und Paris mit ungünstigen Marktbedingungen; zuvor hatten Zweifel an einer geplanten Bewertung von über 12 Milliarden Euro und eine mögliche Bewertungskorrektur öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt. Staatliche Eigentümer (Deutschland und Frankreich jeweils 40 Prozent) sowie KNDS’ geplante 20-prozentige Fremdplatzierung hatten den Deal bereits vorbelastet. KNDS weist rund 11.000 Beschäftigte und einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro (2025) aus.

    Für Rheinmetall ist die KNDS-Entscheidung zweischneidig: Kurzfristig entlastet das Ausbleiben eines Konkurrenten am Markt die Bewertung, langfristig bleibt die Branche anfällig für politische Eingriffe und Bewertungsrevisionen. Strategische Zukäufe – zuletzt die Mehrheitsbeteiligung an dem kroatischen Anbieter unbemannter Systeme DOK-ING – deuten darauf hin, dass Rheinmetall seine Position in zukunftsträchtigen Segmenten stärken will. Die Kombination aus operativen Chancen und Bewertungsrisiken wird die Anlegerstimmung auch künftig dominieren.



    Rheinmetall

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    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 1.064EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.




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