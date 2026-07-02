JEFFERIES stuft Zalando auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen des Online-Modehändlers am 4. August sieht Frederick Wild seine bereinigte operative Ergebnisprognose (Ebit) ein Prozent über dem Konsens, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick schrieb. Die Bewertung werde dem erheblichen Gewinnpotenzial weiter nicht gerecht, welches sich im zweiten Halbjahr und 2027 klarer herauskristallisieren sollte./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 25,73EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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