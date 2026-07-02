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    Heidelberg kauft Aktien für 20,2 Mio.€ – Goldman bleibt bei "Buy

    Heidelberg kauft Aktien für 20,2 Mio.€ – Goldman bleibt bei Buy
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials hat im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 22. und 26. Juni 2026 insgesamt 110.460 Aktien zurückgekauft. Die Käufe erfolgten ausschließlich an der elektronischen Handelsplattform XETR und beliefen sich auf ein aggregiertes Volumen von 20.199.782,84 Euro. Der tägliche gewichtete Durchschnittskurs lag über die fünf Handelstage bei 182,8697 Euro; die einzelnen Tagessummen reichten von 5.257 Aktien am 25. Juni bis 29.000 Aktien am 26. Juni.

    Konkret erwarb das Unternehmen am 22. Juni 22.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 183,5697 Euro (Volumen 4.038.533,40 Euro), am 23. Juni 27.703 Aktien zu 181,9732 Euro (5.041.203,56 Euro), am 24. Juni 26.500 Aktien zu 181,7550 Euro (4.816.507,50 Euro), am 25. Juni 5.257 Aktien zu 184,8260 Euro (971.630,28 Euro) und am 26. Juni 29.000 Aktien zu 183,8589 Euro (5.331.908,10 Euro).

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    Das Unternehmen übermittelte die Transaktionsdaten gemäß der Zulassungsfolgepflicht über den Dienstleister EQS News. In der Mitteilung weist der Emittent auf die gesetzlichen Meldepflichten hin; weitergehende Kommentierungen zur Zielsetzung des Rückkaufprogramms wurden nicht veröffentlicht. Kursrückkäufe gelten allgemein als Instrument zur Kapitalallokation: Sie können den Gewinn je Aktie stützen, überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückführen und als Signal für Managementvertrauen in die eigene Bewertung interpretiert werden. Ohne Angaben zur laufenden Programmgröße oder zur Anzahl der ausstehenden Aktien lassen sich jedoch Effekte auf Kennzahlen wie EPS oder den free float nur begrenzt quantifizieren.

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    Zeitgleich signalisierte die US-Investmentbank Goldman Sachs anhaltendes Vertrauen in die Aktie: Analyst Ben Rada Martin senkte das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 230 Euro, beließ die Empfehlung jedoch auf "Buy" und passte vor den Quartalszahlen am 30. Juli seine Schätzungen an. Die Herabsetzung des Kursziels um rund zwei Prozent dürfte erwartungsgemäß moderatere Markterwartungen widerspiegeln, bestätigt jedoch die positive Einschätzung der Investmentbank.

    Die ausgesprochene Rückkaufaktivität über mehrere Tage hinweg lässt auf eine kontinuierliche Umsetzung des Programms schließen; sie signalisiert zugleich, dass das Management die Aktie in diesem Kursbereich als unterbewertet erachtet oder Liquiditätsüberschüsse effizient einsetzen will. Anleger sollten darauf achten, ob Heidelberg Materials das Rückkaufprogramm fortsetzt oder zeitnah Volumenziele sowie Budgetangaben kommuniziert. Geklärt werden muss außerdem, inwieweit die Rückkäufe finanziell bilanziell aus freien Mitteln gedeckt sind oder aus anderen Finanzierungsquellen stammen. Kurzfristige Kursreaktionen dürften begrenzt sein; mittelfristig zählt die Ergebnisentwicklung und das Managementhandeln dabei.



    Heidelberg Materials

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    ISIN:DE0006047004WKN:604700
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    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 165,5EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.




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