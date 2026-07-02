BASF schließt 1,5 Mrd.-Rückkauf (3,5%): Aktie kurzfristig gestützt

Insgesamt kamen im Rahmen des Programms, das mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 begonnen hatte, bis einschließlich 23. Juni 2026 31.600.261 eigene Aktien zusammen. Dies entspricht rund 3,5 Prozent des zum Zeitpunkt der Ankündigung bestehenden Grundkapitals. Für die Rückkäufe wurden rund 1,5 Milliarden Euro eingesetzt; die Ausführung erfolgte über von BASF beauftragte Banken via Xetra und weitere Handelssysteme.

Die BASF SE hat ihr im November 2025 gestartetes Aktienrückkaufprogramm planmäßig abgeschlossen. Nach einer Abschlussmeldung vom 29. Juni 2026 erwarb der Chemiekonzern in der Periode 22. bis 23. Juni 2026 insgesamt 292.444 eigene Aktien über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Am 22. Juni wurden 169.381 Stück zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 48,8258 Euro und am 23. Juni 123.063 Stück zu einem durchschnittlichen Kurs von 48,4970 Euro gekauft. Die detaillierten Transaktionen hat BASF auf seiner Website veröffentlicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Rückkäufe signalisieren ein aktives Kapitalmanagement: Durch die Verringerung des Free Float werden Ergebniskennzahlen je Aktie wie Ergebnis je Aktie und Dividendenquote gestützt, was tendenziell den Aktienkurs stützen kann. Gleichzeitig bindet das Programm liquides Kapital, das alternativ für Akquisitionen oder Investitionen in Wachstums- und Nachhaltigkeitsprojekte zur Verfügung stünde. Für Investoren ist die Größenordnung von 3,5 Prozent des Grundkapitals als moderat einzuschätzen; der Preisrahmen der letzten Käufe lag knapp unter 49 Euro.

Zeitgleich senkte das Analysehaus Jefferies das Kursziel für BASF von 49 auf 44 Euro, beließ aber die Einstufung auf "Hold". Analyst Marcus Dunford‑Castro begründete die Anpassung damit, dass das zweite Quartal zwar wohl solide ausgefallen sei, die Markterwartungen an das zweite Halbjahr jedoch zu hoch seien; er reduzierte seine operativen Ergebniserwartungen (EBITDA) leicht. Die Anpassung des Kursziels spiegelt damit verhaltene Wachstumserwartungen bei gleichzeitigem Festhalten an einer neutralen Einschätzung wider.

Marktteilnehmer werten Rückkaufprogramme oft als Vertrauensbeweis des Managements in die eigene Aktie; zugleich bestehen Bedenken, dass kurzfristige Kursziele über langfristige Investitionen gestellt werden. Vor dem Hintergrund schwankender Rohstoffpreise und einer sich verlangsamenden Nachfrage in wichtigen Endmärkten bleibt die Frage, ob BASF künftig wieder verstärkt auf organisches Wachstum oder Akquisitionen setzt. Beobachter werden zudem darauf achten, ob das Management nach Abschluss des Programms die Kapitalallokationsstrategie präzisiert, insbesondere hinsichtlich Dividendenpolitik, Nachhaltigkeitsinvestitionen und möglicher weiterer Kapitalmaßnahmen. Kurzfristig dürfte die Aktie von der Kapitalrückführung profitieren, mittelfristig bleibt Vorsicht geboten und Wachstumsperspektiven unklar.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 46,70EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

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