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    thyssenkrupp lädt HV am 7.8. — Abspaltung tk accelis und Börsengang

    thyssenkrupp lädt HV am 7.8. — Abspaltung tk accelis und Börsengang
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    thyssenkrupp lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung (HV) am 7. August 2026 — Korrekturhinweis zur Veröffentlichung

    Die thyssenkrupp AG hat die Einberufung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung für Freitag, 7. August 2026, 10:00 Uhr MESZ, veröffentlicht. Zuvor korrigierte das Unternehmen einen Veröffentlichungsfehler des Bundesanzeiger Verlags: In der Anlage 12 (Rahmenvereinbarung) waren in den Punkten 19.6.5 und 19.6.7 doppelte Textpassagen erschienen; dieser Fehler wurde beseitigt.

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    Kernpunkt der HV ist die Zustimmung zum am 17. Juni 2026 notariell beurkundeten Abspaltungs- und Übernahmevertrag mit der thyssenkrupp Projekt 3 GmbH, aus dem nach einem Formwechsel die börsenfähige tk accelis Group AG & Co. KGaA entstehen soll. Hintergrund ist das Zukunftsprogramm ACES 2030: thyssenkrupp wandelt sich von einem integrierten Industriekonzern zur Finanzholding mit mehr eigenständigen, kapitalmarktorientierten Unternehmen.

    Struktur und wirtschaftliche Eckdaten

    - Die thyssenkrupp AG spaltet 49 % des künftigen tk-accelis-Grundkapitals an ihre Aktionäre aus; thyssenkrupp selbst bleibt mit 51 % Mehrheitsaktionär.

    - Zuteilung: 1 Kommanditaktie der tk accelis Group für je 20 thyssenkrupp-Stammaktien (Verhältnis 20:1); insgesamt sollen 31.126.587 Kommanditaktien geschaffen werden.

    - Börsenzulassung: Unmittelbar nach Wirksamwerden soll ein Prime-Standard-Listing an der Frankfurter Börse erfolgen; ein separater, von der BaFin zu billigender Wertpapierprospekt wird erforderlich.

    - Abspaltungsstichtag handelsrechtlich: 1. Januar 2026; steuerlich: 31. Dezember 2025 (mit Rückstellungsregelungen bei Verzögerungen).

    Governance-, Finanz- und Service-Regelungen

    Die Rahmenvereinbarung (Anlage 12) regelt weitreichende Nachbeziehungen zwischen thyssenkrupp und tk accelis: Steuerallokationen, Haftungs- und Freistellungsmechanismen, Übergangs-Services (TSA) in IT, HR, Finanzen, Versicherungen und Cybersecurity sowie detaillierte Berichtspflichten und Audit‑/Compliance‑Touchpoints. KPMG soll als Prüfer der nach UmwG erforderlichen Schlussbilanz zum 31.12.2025 gewählt werden. Für die HV beantragt das Management zudem eine Satzungsänderung (§ 7), die die Aufsichtsratszustimmung für börsennotierte abhängige Gesellschaften auf wirtschaftlich signifikante Maßnahmen (Schwelle z. B. 150 Mio. €) konzentriert.

    Rechte der Aktionäre und Formalia

    Die HV wird als virtuelle Veranstaltung ohne physische Teilnahme abgehalten; Aktionäre müssen sich bis 31. Juli 2026 anmelden (Nachweisstichtag 16. Juli 2026). Über ein InvestorPortal sind Live-Übertragung, Rederechte, elektronische Briefwahl und Stimmrechtsvertretung vorgesehen.

    Bedeutung und Risiken

    Die geplante Abspaltung soll das Wachstumspotenzial des Materials‑Services‑Segments sichtbar machen und Marktwert freisetzen, birgt aber regulatorische, steuerliche sowie Integrations- und Markt‑Risiken. Entscheidend sind die Zustimmung der Hauptversammlung, die Billigung des Prospekts durch die Bafin und die erfolgreiche Umsetzung der Übergangsverträge. Die korrigierte Veröffentlichung erhöht die Transparenz über die Details der Rahmenvereinbarung, die für Investoren und Marktbeobachter relevant sind.



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    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 10,44EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.




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