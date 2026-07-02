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    Schock bei VW: Bis zu 100.000 Jobs bedroht – Werke und Zulieferer in Gefahr

    Schock bei VW: Bis zu 100.000 Jobs bedroht – Werke und Zulieferer in Gefahr
    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagen steht erneut im Zentrum tiefgreifender strategischer und konjunktureller Spannungen: Analysten senken Kursziele, Zulieferer kämpfen ums Überleben, Partnerschaften enden – und die Belegschaften warten weiterhin auf Klarheit über mögliche Sparpläne. Insgesamt dominieren Restrukturierung, Kostenrisiken und politische Risiken die Perspektive.

    Jefferies hat nach einer von ihm organisierten Konferenz das Kursziel für VW von 130 auf 120 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf „Buy“ belassen. Analyst Philippe Houchois betont, dass VW sich in einem fortgesetzten Umbruch befinde und stärker als zuvor von Europa abhängig werde, weil eine neue Umstrukturierungsrunde anlaufe. Verbesserte Vertragsbedingungen beim Mehrheitsverkauf der Softwaretochter Everllence erweiterten strategische Optionen, die vom Marktkurs – aktuell deutlich unter dem Corona-Tief – noch nicht eingepreist seien. Weitere Belastungen seien jedoch wahrscheinlich; zugleich arbeite VW an Portfolioüberprüfungen und Bilanzstärkung.

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    Parallel dazu verschärfen Insolvenzfälle die Lage in der Zulieferkette: Bohai Trimet kündigt die Schließung seines Werks in Sömmerda an; knapp 100 Beschäftigte verlieren ihren Standort, die letzten Aufträge sollen bis spätestens November abgearbeitet werden. Das größere Werk in Harzgerode mit rund 600 Beschäftigten steht noch im Fokus potentieller Investoren; regional könnten mittelbar mehr als 1.000 Arbeitsplätze betroffen sein. Der Fall illustriert die Verwundbarkeit der Zulieferindustrie bei OEM-Restrukturierungen.

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    Technologisch vollzieht VW einen spürbaren Strategiewechsel: Die „Automated Driving Alliance“ mit Bosch und Cariad wird aufgelöst. Nach Angaben beider Partner wurde die gemeinsame Entwicklung abgeschlossen; VW zieht die Reißleine, weil der Fortschritt und die Wettbewerbsfähigkeit der Technik nicht ausreichend gewesen seien – trotz bislang rund 1,5 Mrd. Euro Investitionen. VW will künftig Hard- und Software für automatisiertes Fahren extern zukaufen und die bestehende Technologie – etwa für den Ersteinsatz im ID.Every1 (Serie 2027) – skalieren. Betriebsrat und IG Metall kritisieren die Abgabe zentraler Zukunftstechnologien scharf.

    Zugleich fehlt es an Transparenz bei möglichen Beschäftigungsstreichungen: Der VW-Betriebsrat hat bislang keine konkreten Zahlen zum angekündigten Sparkurs erhalten. Medienberichten zufolge könnten weltweit bis zu 100.000 Stellen entfallen; vier deutsche Werke stehen demnach auf der Kippe. VW spricht nur allgemein von einem „Zukunftsplan 2030“.

    Schließlich sorgt eine öffentliche Debatte um die Darstellung von VW-Verbindlichkeiten für Versachlichung: Die oft zitierten 500 Mrd. Euro umfassen auch Bankeinlagen, Leasing und Finanzdienstleistungen – kein reiner „Schuldenberg“. Werksschließungen sind zudem häufig Instrumente zur Kostenoptimierung, nicht zwingend Zeichen des Untergangs.

    Fazit: Investoren, Zulieferer und Politik müssen sich zugleich auf zusätzliche Kosten, operative Neujustierungen und gesellschaftliche Auseinandersetzungen einstellen, während VW versucht, strategisch neu zu ordnen.



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