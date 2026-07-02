Nordex landet Großauftrag aus USA (325 MW) – Aktie schießt in die Höhe

Parallel dazu verkündete Nordex in Deutschland neue Verträge mit ENOVA und BMR über mehr als 197 MW. Insgesamt sollen 30 Anlagen – darunter N163/6.X für Repowering-Projekte und N149/5.X – in Niedersachsen, Schleswig‑Holstein und Nordrhein‑Westfalen errichtet werden. In allen Fällen sind langfristige Premium-Serviceverträge über 20 Jahre vereinbart, Baubeginn ist überwiegend für Ende 2027 geplant, die Inbetriebnahmen für Anfang bis Mitte 2028 terminiert. Die Deals unterstreichen die Bedeutung von Repowering-Geschäften für höhere Flächenausbeute und Leistung pro Standort.

Nordex hat seinen Wachstumskurs mit mehreren Neuzugängen im Auftragseingang bestätigt: Aus den USA meldete der Hamburger Turbinenbauer einen Großauftrag über 325 Megawatt zur Lieferung von 55 Anlagen des Typs N163/5.X. Kundenname und Projekt bleiben anonym, die Mitteilung sorgte dennoch für einen leichten Kursanstieg der Aktie; zuletzt wurde ein Kurs von 44,34 Euro notiert, womit das Papier seit Jahresbeginn um mehr als die Hälfte zugelegt hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analystenseitig bestätigte die Deutsche Bank ihr „Buy“-Rating und hob das Kursziel leicht von 59 auf 61 Euro an. John Kim erwartet, dass die Quartalszahlen am 29. Juli beim Projekt-Auftragseingang sowie beim Umsatz und bereinigten EBITDA positive Überraschungen gegenüber Konsensprognosen liefern könnten. Ein starkes Quartalsergebnis würde Nordex die Möglichkeit eröffnen, Jahresziele anzuheben – realistisch wäre eine solche Anpassung jedoch eher nach den Drittquartalszahlen, so die Bank.

Operativ bleibt die Auftragslage robust: Seit Anfang April hat Nordex Bestellungen über rund 1,6 Gigawatt vermeldet; im Vergleich dazu erhielt das Unternehmen im ersten Quartal Aufträge über knapp 1,87 Gigawatt (Korrekturhinweis: ursprünglich fälschlich 1,5 Gigawatt genannt). Die stärksten Absatzmärkte sind derzeit Deutschland, Schweden und die Türkei.

Trotz politischer Unsicherheiten in den USA unter der aktuellen Administration – die langfristige Förderung der Windenergie ist dort umstritten – spricht ein steigender Strombedarf, etwa durch den Ausbau von Rechenzentren, für anhaltende Nachfrage. Nordex hat bereits in die Ausweitung seiner Produktionskapazitäten in den USA investiert, um von diesem Markt zu profitieren.

Mit einer Historie von über 64 GW installierter Leistung, einem Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. Euro im Jahr 2025 und mehr als 11.100 Mitarbeitern präsentiert sich Nordex als globaler Akteur im Onshore-Segment (Klassen 4–7 MW+). Die jüngsten Auftragseingänge und die Ausweitung des Servicegeschäfts stützen die Ertragsbasis und reduzieren die Abhängigkeit von reinen Neuanlagen-Buchungen.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 46,71EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.