Gerresheimer im Bilanzschock: Umsatz steigt, Halb‑Milliarde Abschreibungen

Segment Plastics & Devices entwickelte sich robust: Erlöse von 1,346 Mrd. Euro (+5,2 % pro‑forma) und ein Adjusted EBITDA von 315 Mio. Euro ergaben eine Marge von 23,5 %. Treiber war die hohe Nachfrage nach Drug‑Delivery‑Devices und Spritzen, die gedämpfte Nachfrage für Kunststoff‑Primärverpackungen kompensierte. Das Segment Primary Packaging Glass dagegen litt unter rückläufiger Nachfrage im Kosmetikbereich und bei pharmazeutischen Oral‑Liquids: Umsatzerlöse fielen auf 983,5 Mio. Euro (‑5,5 % pro‑forma), das Adjusted EBITDA sank deutlich auf 126,2 Mio. Euro, die Marge auf 13,1 %. Belastungen entstanden durch operative Schwierigkeiten im Moulded‑Glass‑Werk Chicago Heights sowie Anlaufverluste nach Investitionen in Lohr.

Gerresheimer hat den testierten Jahres- und Konzernabschluss 2025 vorgelegt und damit nach internen Untersuchungen zur Umsatzerfassung für 2024/2025 Transparenz geschaffen. Der Umsatz stieg inklusive der erstmaligen Einbeziehung von Bormioli Pharma um 16,6 % auf 2,321 Mrd. Euro; währungsbereinigt gegenüber den kombinierten Pro‑forma‑Zahlen wuchs der Umsatz organisch um 0,3 %. Das Adjusted EBITDA belief sich auf 384,0 Mio. Euro, die bereinigte Marge sank auf 16,8 % (pro‑forma 2024: 19,4 %).

Das Konzernergebnis fiel mit −318,7 Mio. Euro negativ aus, maßgeblich bedingt durch nicht zahlungswirksame Abschreibungen und Wertminderungen in Höhe von rund 521,5 Mio. Euro sowie Sonderbelastungen und Restrukturierungen von rund 71,8 Mio. Euro. Wertminderungen betrafen unter anderem Sensile Medical, Geschäfts‑ und Firmenwerte sowie Vermögenswerte der US‑Tochter. Vor diesem Hintergrund wird für 2025 keine Dividende vorgeschlagen.

Untersucht wurden zudem fehlerhafte Umsatzerfassungen, insbesondere Bill‑and‑Hold‑Vereinbarungen. Korrekturen nach IAS 8 für 2024 beliefen sich auf 44,6 Mio. Euro bei Umsätzen und 31,4 Mio. Euro beim Adjusted EBITDA. Gerresheimer verzichtet künftig auf Bill‑and‑Hold‑Umsatzrealisierungen, hat Compliance‑Strukturen gestärkt und personelle Konsequenzen gezogen.

Für 2026 gibt das Unternehmen einen vorsichtigeren Ausblick: Umsatzerlöse in der unteren Hälfte der Spanne von 2,3 bis 2,4 Mrd. Euro, eine Adjusted‑EBITDA‑Marge von 17–18 % und ein Free Cashflow von −50 bis −100 Mio. Euro. Der Verkauf der US‑Tochter Centor sowie eine geplante umfassende Fremdkapital‑Refinanzierung (Berater: Lazard) sollen die Finanzlage deutlich verbessern. Analystenreaktionen waren gemischt; Bernstein hob die Einschätzung auf „Market‑Perform“ und erhöhte das Kursziel, Anleger zeigten jedoch kurzfristig Nervosität.

Die Veröffentlichung verzögerte zudem andere Berichts‑ und Aktionärstermine: Die Hauptversammlung wurde auf den 1. September 2026 verlegt, Quartals‑ und Halbjahresberichte verschoben. Vorstand und Aufsichtsrat betonen, dass das Transformationsprogramm „gto“ schrittweise Margen verbessern und operative Schwachstellen beheben soll; konkret ist die Schließung des Werks Chicago Heights zum Ende des Geschäftsjahres 2026 beschlossen. Analysten verweisen auf verbesserte Transparenz, sehen aber weiterhin Risiken bei der Refinanzierung. Die Aktie bleibt voraussichtlich weiterhin kurzfristig volatil.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 28,18EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.

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