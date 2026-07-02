Hier sind fünf klickstarke Vorschläge (je ≤75 Zeichen): 1. Siemens startet 6 Mrd. Aktienrückkauf und investiert 300 Mio. in Hessen 2. Großer Rückkauf: Siemens kauft eigene Aktien im Volumen von 6 Mrd.€ 3. Siemens: 6 Mrd. Rückkauf, 300 Mio. Investitio

Siemens hat sein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am 1. Juli 2026 gestartet. Vorstand und Aufsichtsrat hatten das Programm Anfang Mai beziehungsweise Mitte Mai beschlossen; es läuft bis spätestens 31. Juli 2031 und sieht Rückkäufe eigener Aktien im Volumen von bis zu 6 Milliarden Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) bzw. maximal 70 Millionen Stück vor. Zweck sind die Einziehung und die Versorgung von Belegschaftsaktienprogrammen einschließlich Zuteilungen an Organmitglieder verbundener Unternehmen sowie die Bedienung und Absicherung von Verpflichtungen aus Wandel- und Optionsschuldverschreibungen. Die Maßnahme stützt sich auf die von der Hauptversammlung im Februar 2025 erteilte Ermächtigung; unter dieser Ermächtigung können noch rund 58,33 Millionen Aktien erworben werden; nach Ablauf der aktuellen Ermächtigung 2030 soll das Programm gegebenenfalls unter einer neuen Hauptversammlungsbefugnis fortgeführt werden.

Der Rückkauf wird von einer beauftragten Bank über Xetra gesteuert, die ihre Kaufentscheidungen eigenständig trifft und dabei die gesetzlichen Regelungen der Rückkauf-VO beachtet. Vorgaben begrenzen den Kaufpreis auf maximal 10 Prozent über bzw. 20 Prozent unter dem Xetra-Eröffnungskurs und verhindern Erwerbe oberhalb des letzten unabhängigen Handels oder des höchsten unabhängigen Angebots. Zudem dürfen an einem Handelstag nicht mehr als 25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Volumens der vorangegangenen 20 Börsentage erworben werden. Siemens behält sich vor, das Mandat der Bank zu ändern sowie das Programm jederzeit rechtlich konform zu stoppen oder fortzusetzen. Transaktionen werden zeitnah offengelegt; die Gesellschaft veröffentlicht Details zudem auf einer eigenen Website für mindestens fünf Jahre. Zu Quartalsenden und in der Nähe der Hauptversammlung werden aus organisatorischen Gründen keine Rückkäufe vorgenommen.