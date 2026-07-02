Adidas setzt Zeichen: Rückkäufe & Analysten heben Kursziele

Die adidas AG hat ihre Kapitalmarktkommunikation Ende Juni um eine Zwischenmeldung zum laufenden Aktienrückkaufprogramm ergänzt und damit ein klares Signal an den Kapitalmarkt gesendet. Demnach wurde die zweite Tranche des Programms, deren Fortsetzung am 23. Juni 2026 angekündigt worden war, zwischen dem 23. und 25. Juni aktiv fortgeführt. An den Xetra-Handelstagen wurden 23. Juni: 52.680 Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 174,3622 EUR, 24. Juni: 108 Aktien zu 171,25 EUR sowie 25. Juni: 85.924 Aktien zu 180,2067 EUR erworben. Bis zum 26. Juni summieren sich die Rückkäufe in der zweiten Tranche auf 138.712 Aktien. Adidas verweist auf weiterführende Angaben auf der Investor-Website; die Mitteilung erfolgte formgerecht nach den Vorgaben der Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

Parallel zu dieser operativen Kapitalmarktmaßnahme haben mehrere Researchhäuser Ende Juni ihre Einschätzungen zu adidas nach oben korrigiert. Jefferies hob das Kursziel von 190 auf 205 EUR an und bestätigte die Kaufempfehlung („Buy“). Analyst James Grzinic sieht im von adidas angekündigten Pre-Close-Call eine Gelegenheit, Konsensschätzungen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr zu überprüfen; er stuft die Markterwartungen insgesamt als eher konservativ ein und hält ein um rund 7 Prozent über der Unternehmensprognose liegendes operatives Jahresergebnis (EBIT) für plausibel. Deutsche Bank Research erhöhte das Kursziel von 200 auf 210 EUR und behält ebenfalls die „Buy“-Einstufung; sie führt die Aufwertung auf gestiegene Markenpopularität und positive Effekte durch die Fußball-WM zurück und passte ihre EBIT-Prognosen für 2026/27 nach oben an. Goldman Sachs zog das Kursziel von 165 auf 185 EUR an, beließ die Bewertung jedoch auf „Neutral“ und erwartet für das zweite Quartal ein EBIT von etwa 620 Mio. EUR.

In der Summe senden die Rückkäufe und die Analysten-Upgrades ein durchwachsen positives Bild: Die Rückkaufvolumina sind operativ überschaubar und stellen eher ein Symbol nachhaltiger Kapitalallokation und Managementvertrauens dar als eine substanzielle Reduktion der Marktkapitalisierung. Die Research-Anpassungen spiegeln hingegen eine breitere Hoffnung auf Ertragsbeschleunigung – gestützt auf Markenmomentum und Großereignisse. Ergänzend kursierten in Forenkommentaren Meinungen zu Sponsoringkosten (u. a. Erwähnung von rund 50 Mio. EUR pro Jahr für den DFB) und Folgen einer Verschiebung von Partnerschaften im deutschen Fußball; diese Kommentare sind als Anlegerstimmung zu werten und ersetzen keine faktische Analyse. Entscheidend für Aktienkurs und Investitionsentscheidungen werden die am 30. Juli erwarteten Halbjahreszahlen und die weitere Umsetzung des Rückkaufprogramms sein.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 181,7EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.

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