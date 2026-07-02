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    Evotec startet mit J.TRAIN: Biologika‑Revolution, Lizenzboom erwartet

    Evotec startet mit J.TRAIN: Biologika‑Revolution, Lizenzboom erwartet
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec meldet strategische Expansion bei Biologika-Geschäft und aktualisiert Stimmrechtszahl

    Evotec SE hat zwei für Anleger relevante Mitteilungen veröffentlicht: Zum einen die formale Gesamtstimmrechtsmitteilung nach § 41 WpHG, wonach sich die Gesamtzahl der Stimmrechte mit Wirkung zum 30. Juni 2026 auf 177.909.559 erhöht hat. Die Änderung resultiert aus der Ausgabe von Bezugsaktien; Mehrstimmrechte bestehen demnach nicht. Die Bekanntgabe dient der Transparenz gegenüber Kapitalmarktteilnehmern und kann für die Berechnung von Schwellenwerten bei Meldepflichten relevant sein.

    Zum anderen präsentierte die Tochter Just – Evotec Biologics ein neues Produktangebot: J.TRAIN, eine sofort einsatzfähige Continuous-Manufacturing-Lösung für die Produktion von Biologika. Das modulare System kombiniert vorgefertigte Reinräume, branchenübliches Equipment und cGMP-konforme Prozessautomatisierung. Evotec betont kürzere Implementierungszeiten (rund 18 Monate), eine hohe Flächeneffizienz (mehr als 500 kg Wirkstoff auf unter 1.000 qm Reinraum) sowie eine bis zu zehnfache Produktivitätssteigerung gegenüber konventionellen Fed‑Batch‑Verfahren. Automatisierungsskripte und digitale Validierungs‑ und Schulungsprotokolle sollen die Integration in partnereigene Anlagen erleichtern.

    Strategisch ist J.TRAIN Teil einer Weiterentwicklung hin zu einem technologie‑ und lizenzgetriebenen Geschäftsmodell: Evotec will Partnerschaften nicht nur durch klassische Auftragsentwicklungen, sondern vermehrt durch Technologielizenzen, Prozessdesign und Verfahrenstechnik monetarisieren. Das Unternehmen verweist auf die im Dezember 2025 abgeschlossene Transaktion mit Sandoz als Validierung dieses Modells. Für Kunden verspricht J.TRAIN schnelleren Kapazitätsausbau, geringere Kapitalbindung und größere Flexibilität bei Produktwechseln und Mehrproduktumgebungen.

    Für Investoren sind die Implikationen zweigleisig: Positiv sind das Potenzial für wiederkehrende Lizenz‑ und Serviceerlöse, verbesserte Kapitalrenditen bei Partnerprojekten und die Möglichkeit, Marktanteile in der auf Wachstum ausgerichteten Biologika‑Produktion zu gewinnen. Gegenläufige Risiken bestehen in der Marktdurchdringung, der Umsetzung in Partneranlagen, regulatorischen Hürden und der allgemeinen Unsicherheit bei vorausschauenden Aussagen, die Evotec in der Mitteilung ausdrücklich hervorhebt.

    Evotec, gelistet u. a. an Nasdaq (EVO) und in Frankfurt (EVT, Prime Standard; ISIN DE0005664809), positioniert mit Just – Evotec Biologics eine skalierbare Plattform, die Produktivität und Kapazitätsaufbau beschleunigen soll. Marktteilnehmer werden künftig darauf achten, in welchem Umfang Lizenz‑ und Anlagenprojekte realisiert werden und wie sich diese Erlösquellen auf Umsatz, EBITDA und Kapitalbindung des Konzerns auswirken.



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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 5,123EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.




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