Kontrollzugang? Nagarro: Deshpande bei 23,06% – Innovation-Challenge startet

Nagarro SE steht erneut im Zentrum signifikanter Aktionärs- und Marktentwicklungen: Eine am 30. Juni 2026 veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung weist aus, dass Dr. Anand Deshpande und Sonali Deshpande über zuzurechnende Instrumente einen Anteil von 23,06 Prozent an den Stimmrechten des IT‑Dienstleisters halten. Grundlage sind ein Aktienkaufvertrag (2.584.665 Aktien, physische Abwicklung; 20,00 Prozent) sowie eine Erwerbsverpflichtung über 395.000 Aktien (3,06 Prozent). Als Bezugsgröße nennt die Gesellschaft 12.922.297 Gesamtstimmrechte; die Schwellenberührung datiert auf den 26. Juni 2026. In der Meldung wird Galaxy Germany Holding SE als Einheit genannt, der die Instrumente zugerechnet werden, und Persistent Systems bleibt als übergeordneter Akteur der Transaktion erkennbar.

Parallel stärkt Nagarro sein Profil im Bereich Innovation und Kundennähe: In Österreich startet das Unternehmen in Kooperation mit Amazon Web Services und Ingram Micro die vierte Ausgabe der „Innovation Challenge“. Mittelgroße und große Unternehmen mit mindestens 200 Mitarbeitenden können bis zum 18. September 2026 digitale Ideen für Produkte, Services, Geschäftsmodelle oder Prozessinnovationen einreichen. Die Gewinner erhalten eine Umsetzungsunterstützung in Form eines Proof of Concept (PoC) im Wert von bis zu 50.000 Euro; die Prämierung erfolgt im November 2026. Das Format baut auf früheren Erfolgen mit Partnern wie ÖBB, Österreichischer Post oder Wiener Städtischer Versicherung auf und zielt darauf ab, Hemmnisse bei der praktischen Umsetzung von Innovationsvorhaben zu überwinden.