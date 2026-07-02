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    Kontrollzugang? Nagarro: Deshpande bei 23,06% – Innovation-Challenge startet

    Kontrollzugang? Nagarro: Deshpande bei 23,06% – Innovation-Challenge startet
    Foto: adobe.stock.com

    Nagarro SE steht erneut im Zentrum signifikanter Aktionärs- und Marktentwicklungen: Eine am 30. Juni 2026 veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung weist aus, dass Dr. Anand Deshpande und Sonali Deshpande über zuzurechnende Instrumente einen Anteil von 23,06 Prozent an den Stimmrechten des IT‑Dienstleisters halten. Grundlage sind ein Aktienkaufvertrag (2.584.665 Aktien, physische Abwicklung; 20,00 Prozent) sowie eine Erwerbsverpflichtung über 395.000 Aktien (3,06 Prozent). Als Bezugsgröße nennt die Gesellschaft 12.922.297 Gesamtstimmrechte; die Schwellenberührung datiert auf den 26. Juni 2026. In der Meldung wird Galaxy Germany Holding SE als Einheit genannt, der die Instrumente zugerechnet werden, und Persistent Systems bleibt als übergeordneter Akteur der Transaktion erkennbar.

    Parallel stärkt Nagarro sein Profil im Bereich Innovation und Kundennähe: In Österreich startet das Unternehmen in Kooperation mit Amazon Web Services und Ingram Micro die vierte Ausgabe der „Innovation Challenge“. Mittelgroße und große Unternehmen mit mindestens 200 Mitarbeitenden können bis zum 18. September 2026 digitale Ideen für Produkte, Services, Geschäftsmodelle oder Prozessinnovationen einreichen. Die Gewinner erhalten eine Umsetzungsunterstützung in Form eines Proof of Concept (PoC) im Wert von bis zu 50.000 Euro; die Prämierung erfolgt im November 2026. Das Format baut auf früheren Erfolgen mit Partnern wie ÖBB, Österreichischer Post oder Wiener Städtischer Versicherung auf und zielt darauf ab, Hemmnisse bei der praktischen Umsetzung von Innovationsvorhaben zu überwinden.

    Investorenseitig reagiert das Analysehaus Warburg Research auf das vorliegende Übernahmeangebot: Analyst Yannik Siering erhöhte das Kursziel für die mit „Buy“ bewerteten Nagarro‑Aktien von 80 auf 81 Euro und empfiehlt Anlegern, die Offerte von Persistent Systems anzunehmen. Siering bezeichnet das Angebot von 81 Euro als fair nach einer Phase relativer Underperformance und schätzt die Wahrscheinlichkeit eines höheren Gebots als gering ein, da relevante Anteile bereits von den Indern gesichert seien.

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    Die Stimmrechtsmitteilung erfolgte formgerecht gemäß § 40 Abs. 1 WpHG und nennt als Emittentenadresse Baierbrunner Straße 15 in München sowie die LEI‑Nummer 9845008396BA67DA9B37. Beide Deshpandes werden namentlich mit Geburtsdaten aufgeführt, wodurch die Zurechnung rechtlich untermauert wird. Für Anleger bedeutet dies eine klare Signalwirkung: Ein Kontrollzugang durch Persistent/verbundene Vehikel erhöht Unsicherheit über strategische Optionen, während gleichzeitig operative Initiativen wie die Innovation Challenge das Profil von Nagarro als Technologiepartner in Europa stärken. Marktteilnehmer sollten die Angebotsfrist, mögliche Gebotsänderungen und weitere Meldungen unbedingt beobachten.



    Nagarro

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    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 74,33EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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