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    BaFin-Prüfung glatt: Mutares bessert Formalie nach – übernimmt Magna-Licht

    BaFin-Prüfung glatt: Mutares bessert Formalie nach – übernimmt Magna-Licht
    Foto: adobe.stock.com

    Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Mutares SE & Co. KGaA abgeschlossen und nur eine formale Feststellung getroffen: Im Anhang des Konzernabschlusses fehlte ein gesetzlich vorgeschriebener Vermerk über die Restlaufzeiten der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Dieser Hinweis dient der Einschätzung der kurzfristigen Liquiditätslage und wurde nach Angaben von Mutares bereits in den veröffentlichten Jahresabschlüssen 2024 und 2025 ergänzt – inklusive einer retrospektiven Darstellung zum 31. Dezember 2023. Damit hat die Gesellschaft dem Informationsinteresse der Kapitalmarkteilnehmer laut Unternehmen bereits vor Abschluss der Bafin-Prüfung vollständig Rechnung getragen.

    Abgesehen von diesem fehlenden Hinweis ergaben sich laut Aufsichtsbehörde keine Beanstandungen. Insbesondere die Prüfung der voraussichtlichen Entwicklung im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht schloss die Bafin ohne Vorbehalte ab. Mutares sieht sich durch das Ergebnis in der eigenen Prognosepraxis bestätigt: Die Prognosen zu Umsatzerlösen, EBITDA, Adjusted EBITDA und dem handelsrechtlichen Jahresüberschuss hätten die Informationsbedürfnisse der Adressaten für 2023 umfassend abgedeckt. Das Unternehmen betonte die konstruktive Zusammenarbeit mit der Aufsicht und bezeichnete den Abschluss der Prüfung als Beitrag zu Transparenz und Verlässlichkeit in der Kapitalmarktkommunikation.

    Parallel zu den Berichten zur Aufsichtsprüfung meldete ein Mutares-Portfoliounternehmen, Amaneos, den erfolgreichen Abschluss der Übernahme des europäischen Automobilbeleuchtungsgeschäfts von Magna. Das zugekaufte Geschäft erzielte 2025 einen Umsatz von rund 200 Mio. Euro und beschäftigt etwa 1.500 Mitarbeiter. Transaktionsbestandteile sind zwei Produktionsstandorte in Moncalieri (Italien) und Kostrzyn nad Odrą (Polen) sowie Entwicklungszentren in Rivoli (Italien) und Ostrava (Tschechien).

    Mutares positioniert den Zukauf als „transformative“ Ergänzung für die Light Mobility Solutions GmbH (LMS): Durch die Integration von Front- und Heckbeleuchtungen sowie fortschrittlichen Technologien (LED, OLED, Micro-/Mini-LED, Matrix-ADB) soll LMS vom Komponentenlieferanten zum vollintegrierten Exterieur-Systemanbieter aufrücken. Erwartet werden operative und kommerzielle Synergien, beschleunigte Innovationszyklen sowie Effizienz- und Margenverbesserungen durch gemeinsame F&E-, Beschaffungs- und Fertigungsstrukturen. Die Akquisition stärkt laut Mutares die Marktpräsenz über Massen- und Premiumsegmente hinweg.

    Insgesamt vermitteln die Mitteilungen ein Bild begrenzter aufsichtsrechtlicher Risiken, gepaart mit aktiver Portfolioentwicklung: Die Bafin-Prüfung war weitgehend unkritisch, die formale Nachbesserung wurde proaktiv vorgenommen, und die operative Expansion durch Zukäufe könnte mittelfristig zur Wertsteigerung der Beteiligungen beitragen. Mutares bleibt damit als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München im Fokus von Investoren und Märkten.



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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 28,23EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




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