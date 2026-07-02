Maersk hebt EBITDA auf 8–10 Mrd — Aktie schießt, Euphorie verfliegt

Die Nachricht löste an den Märkten zunächst deutliche Kursgewinne aus: In New York stiegen die ADRs kurzzeitig um rund 7,6 Prozent, in Kopenhagen legten die Papiere im frühen Handel um etwa fünf Prozent zu. Allerdings flaute die Euphorie im Tagesverlauf wieder ab, und die Aktie notierte später deutlich schwächer — ein Zeichen dafür, dass Anleger einerseits das stärkere Geschäft begrüßen, andererseits aber auch Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung angesichts der weiteren Risiken sichtbar werden.

A.P. Moller‑Maersk hat seine Jahresprognose deutlich nach oben korrigiert und signalisiert damit eine anhaltend robuste Erholung im Containergeschäft. Das Unternehmen hob die Spanne für das EBITDA von zuvor 4,5–7 Milliarden US‑Dollar auf nun 8–10 Milliarden US‑Dollar an. Auch das EBIT wurde nach oben angepasst, zudem erwartet Maersk einen geringeren freien Mittelabfluss als bislang prognostiziert. Anlass für die Revision ist eine anziehende Nachfrage im weltweiten Containermarkt; Maersk rechnet nun für 2026 mit einem Volumenwachstum von 4 Prozent (zuvor 2–4 Prozent).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Maersk begründet die verbesserte Perspektive mit einem Anstieg der Spot‑Containerraten. Hintergrund sind unter anderem geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie Unsicherheiten rund um mögliche US‑Zölle, die Verlader veranlassen, frühzeitig Frachtraum zu buchen. Saisonale Effekte dürften den Trend verstärken: Traditionell steigt das Seefrachtvolumen im Juli und August, wenn Einzelhändler Lagerbestände vor Schulbeginn und dem Weihnachtsgeschäft auffüllen.

Unternehmenschef Vincent Clerc hatte bereits zuletzt in einem Gespräch mit Bloomberg betont, dass sich das Geschäft in der ersten Jahreshälfte trotz Kriegseinflüssen und Turbulenzen auf den Energiemärkten stark entwickelt habe. Maersk will am 13. August die Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen; diese Veröffentlichung dürfte wichtige Details zur Nachhaltigkeit des Gewinnaufschwungs und zur Cashflow‑Entwicklung liefern.

Für die Branche ist die Maßnahmenkonstellation zweischneidig: Höhere Raten und Volumina stützen kurzfristig die Profitabilität, könnten aber auch zu größerer Zyklizität führen, wenn sich geopolitische oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen verschlechtern. Analysten hatten mit einem leichten Übertreffen der früheren Spanne gerechnet; die nun kommunizierte deutliche Aufwärtskorrektur übertrifft diese Erwartungen jedoch deutlich.

Fazit: Maersks Prognoseanhebung unterstreicht eine spürbare Belebung des globalen Containermarktes, bleibt aber anfällig für geopolitische Risiken, volatile Energiepreise und mögliche Änderungen der Handelspolitik. Die Quartalszahlen Mitte August werden zeigen, ob das positive Momentum Bestand hat.

Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 2.112EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.