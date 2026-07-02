🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsA.P. Moeller - Maersk (B) AktievorwärtsNachrichten zu A.P. Moeller - Maersk (B)
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Maersk hebt EBITDA auf 8–10 Mrd — Aktie schießt, Euphorie verfliegt

    Maersk hebt EBITDA auf 8–10 Mrd — Aktie schießt, Euphorie verfliegt
    Foto: Ingo Wagner - dpa

    A.P. Moller‑Maersk hat seine Jahresprognose deutlich nach oben korrigiert und signalisiert damit eine anhaltend robuste Erholung im Containergeschäft. Das Unternehmen hob die Spanne für das EBITDA von zuvor 4,5–7 Milliarden US‑Dollar auf nun 8–10 Milliarden US‑Dollar an. Auch das EBIT wurde nach oben angepasst, zudem erwartet Maersk einen geringeren freien Mittelabfluss als bislang prognostiziert. Anlass für die Revision ist eine anziehende Nachfrage im weltweiten Containermarkt; Maersk rechnet nun für 2026 mit einem Volumenwachstum von 4 Prozent (zuvor 2–4 Prozent).

    Die Nachricht löste an den Märkten zunächst deutliche Kursgewinne aus: In New York stiegen die ADRs kurzzeitig um rund 7,6 Prozent, in Kopenhagen legten die Papiere im frühen Handel um etwa fünf Prozent zu. Allerdings flaute die Euphorie im Tagesverlauf wieder ab, und die Aktie notierte später deutlich schwächer — ein Zeichen dafür, dass Anleger einerseits das stärkere Geschäft begrüßen, andererseits aber auch Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung angesichts der weiteren Risiken sichtbar werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu A.P. Moeller-Maersk AS!
    Long
    14.324,59€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 9,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    17.181,06€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 9,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Maersk begründet die verbesserte Perspektive mit einem Anstieg der Spot‑Containerraten. Hintergrund sind unter anderem geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie Unsicherheiten rund um mögliche US‑Zölle, die Verlader veranlassen, frühzeitig Frachtraum zu buchen. Saisonale Effekte dürften den Trend verstärken: Traditionell steigt das Seefrachtvolumen im Juli und August, wenn Einzelhändler Lagerbestände vor Schulbeginn und dem Weihnachtsgeschäft auffüllen.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Unternehmenschef Vincent Clerc hatte bereits zuletzt in einem Gespräch mit Bloomberg betont, dass sich das Geschäft in der ersten Jahreshälfte trotz Kriegseinflüssen und Turbulenzen auf den Energiemärkten stark entwickelt habe. Maersk will am 13. August die Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen; diese Veröffentlichung dürfte wichtige Details zur Nachhaltigkeit des Gewinnaufschwungs und zur Cashflow‑Entwicklung liefern.

    Für die Branche ist die Maßnahmenkonstellation zweischneidig: Höhere Raten und Volumina stützen kurzfristig die Profitabilität, könnten aber auch zu größerer Zyklizität führen, wenn sich geopolitische oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen verschlechtern. Analysten hatten mit einem leichten Übertreffen der früheren Spanne gerechnet; die nun kommunizierte deutliche Aufwärtskorrektur übertrifft diese Erwartungen jedoch deutlich.

    Fazit: Maersks Prognoseanhebung unterstreicht eine spürbare Belebung des globalen Containermarktes, bleibt aber anfällig für geopolitische Risiken, volatile Energiepreise und mögliche Änderungen der Handelspolitik. Die Quartalszahlen Mitte August werden zeigen, ob das positive Momentum Bestand hat.



    A.P. Moeller - Maersk (B)

    +0,14 %
    -1,86 %
    -3,07 %
    +0,43 %
    +34,24 %
    +31,20 %
    -13,12 %
    +76,57 %
    -10,56 %
    ISIN:DK0010244508WKN:861837
    A.P. Moeller - Maersk (B) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 2.112EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Maersk hebt EBITDA auf 8–10 Mrd — Aktie schießt, Euphorie verfliegt A.P. Moller‑Maersk hat seine Jahresprognose deutlich nach oben korrigiert und signalisiert damit eine anhaltend robuste Erholung im Containergeschäft. Das Unternehmen hob die Spanne für das EBITDA von zuvor 4,5–7 Milliarden US‑Dollar auf nun 8–10 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     