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    Nemetschek macht HCSS-Deal zum Bau-Powerhouse — Goldman senkt Ziel

    Nemetschek macht HCSS-Deal zum Bau-Powerhouse — Goldman senkt Ziel
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Goldman Sachs reduziert Kursziel für Nemetschek, hält Kaufempfehlung

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Nemetschek SE von 100 auf 90 Euro gesenkt, beließ die Einstufung aber auf „Buy“. Analyst Mohammed Moawalla begründet die Maßnahme mit einer insgesamt schwächeren europäischen Softwarebranche und zeigte sich im Ausblick leicht zurückhaltender hinsichtlich des organischen Umsatzwachstums im zweiten Quartal sowie der Wachstumsprognose für das Gesamtjahr. Die Gewinnschätzungen blieben indes nahezu unverändert, was Goldman Sachs vor allem einer günstigeren Währungsentwicklung zuschreibt.

    Zeitgleich hat Nemetschek den Abschluss der Übernahme von HCSS (Heavy Construction Systems Specialists, LLC) von Thoma Bravo zum 1. Juli 2026 vermeldet. HCSS ist ein führender US-Anbieter von Baumanagementsoftware mit rund 4.000 Kunden, über 550 Beschäftigten und einem Umsatz von etwa 215 Mio. USD im Jahr 2025. Laut Mitteilung verzeichnete HCSS ein ARR-Wachstum von rund 21 % und eine EBITDA-Marge von rund 40 %.

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    Strategische Implikationen und Synergien

    Die Integration von HCSS in das Segment Build & Construct soll Nemetscheks Position im Infrastruktur- und Tiefbausektor deutlich stärken. Zusammen mit Marken wie Bluebeam, GoCanvas (inkl. SiteDocs) und Nevaris entsteht nach Unternehmensangaben ein „weltweites Powerhouse“ für KI-gestützte Bau- und Technologielösungen. Nemetschek schätzt das adressierbare Marktpotenzial des Segments bis 2028 auf rund 12 Mrd. USD. Erwartet werden nennenswerte Synergien durch Cross-Selling, verbesserte Workflow-Vernetzung zwischen Büro und Baustelle sowie beschleunigte KI-Innovationen.

    Finanzielle Auswirkungen und Risiken

    Im Zuge der Transaktion hat Thoma Bravo eine Minderheitsbeteiligung von etwa 28 % am Build-&-Construct-Segment erhalten; Nemetschek hält rund 72 %. Nemetschek refinanzierte die bestehenden Verbindlichkeiten von HCSS, was zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung um rund 450 Mio. Euro führte. Die Gruppe bleibt vollständig konsolidiert, die Aktionärsstruktur der Nemetschek SE bleibt unverändert. Kurzfristig erhöht die zusätzliche Verschuldung das finanzielle Risiko, langfristig könnten die erwarteten Erträge und Skaleneffekte die Investition rechtfertigen.

    Ausblick

    Für Investoren und Analysten steht nun die Integration von HCSS, die Realisierung der angekündigten Synergien und die internationale Skalierung im Fokus. Während Goldman Sachs zwar das Kursziel senkte, bleibt die Kaufempfehlung bestehen — Ausdruck der Einschätzung, dass die strategische Erweiterung des Produktportfolios und die Stärkung der KI-Kompetenz mittelfristig gewichtige Wachstums- und Werttreiber darstellen, auch wenn die konjunkturellen und sektoralen Risiken in Europa kurzfristig dämpfend wirken können.



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    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 56,75EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.




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