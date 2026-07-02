Deutsche Post fährt Rückkäufe fort — Goldman Sachs hebt Kursziel auf 54€

Die Veröffentlichung erfolgte als Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach Art. 5 Abs. 3 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie der delegierten Durchführungsverordnung der Kommission. Deutsche Post weist in der Mitteilung darauf hin, dass eine detaillierte Aufstellung der Einzelgeschäfte auf der Unternehmenswebseite abrufbar ist. Kontaktangaben für Investor Relations wurden ebenfalls mitgeliefert; rechtlich handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

Deutsche Post setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und erhält zudem Rückenwind von Analysten: Am 22. Juni 2026 kaufte der Logistikkonzern im Rahmen des laufenden Rückkaufprogramms insgesamt 186.075 eigene Aktien für rund 9,56 Millionen Euro. Die Erwerbe verteilten sich auf vier Handelsplätze: 85.410 Stück über Xetra zu einem Durchschnittspreis von 51,3635 Euro, 64.444 Stück über CBOE Europe (CEUX) zu 51,3782 Euro, 27.205 Stück über Turquoise Europe (TQEX) zu 51,3484 Euro sowie 9.016 Stück über Aquis Europe (AQEU) zu 51,4081 Euro. Der gewichtete Durchschnittspreis lag bei 51,3686 Euro. Seit Beginn des Programms am 2. April 2026 wurden damit bis einschließlich 22. Juni insgesamt 5.115.557 Aktien zurückgekauft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wirtschaftlich ist der Rückkauf als fortgesetztes Signal des Vorstands zu werten: Durch die Reduzierung der ausstehenden Aktien kann das Ergebnis je Aktie (EPS) steigen und die Kapitalrendite verbessert werden. Solche Programme stärken in der Regel das Vertrauen der Kapitalmärkte, insbesondere wenn sie mit stabilen Ergebnissen und positiver operativer Entwicklung einhergehen. Gleichzeitig beschränkt der Umfang der einzelnen täglichen Käufe die unmittelbare Kurswirkung; das Gesamtvolumen seit April ist allerdings substanziell und zeigt die konsequente Umsetzung der Rückkaufpläne.

Parallel dazu hat die US-Investmentbank Goldman Sachs ihr Kursziel für die DHL Group von 50 auf 54 Euro erhöht, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset hob seine Schätzungen für das Express-Geschäft an und liegt mit seinen Prognosen für das zweite Quartal sowie das Gesamtjahr über dem Konsens. Die Anpassung des Kursziels deutet auf eine verbesserte Gewinnerwartung hin, die zurückhaltende Ratingbeibehaltung signalisiert jedoch, dass nach Ansicht von Goldman Sachs trotz positiver operativer Impulse kein eindeutiger Kaufanreiz besteht.

In der Summe zeigen beide Meldungen ein Unternehmen, das durch Kapitalrückführungen und positive Analystenupdates proaktiv am Kapitalmarkt agiert — ein Indiz für solide operative Perspektiven, aber weiterhin mit moderatem Bewertungsaufwand seitens der Analysten.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 53,70EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.