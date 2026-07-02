Baywa-Crash: Sanierung bis 2030, r.e.-Verkauf bricht zusammen

Kernpunkte der Einigung sehen wechselseitige Zugeständnisse vor: Die beiden Großaktionäre übertragen ihre zusammen rund 67 Prozent an Baywa-Aktien an einen Treuhänder. Sie erhalten die Papiere nur zurück, wenn sie 2029 mindestens 220 Millionen Euro für eine Kapitalerhöhung bereitstellen; andernfalls darf der Treuhänder das Paket veräußern. Die Banken erklären sich bereit, 700 Millionen Euro an Krediten in ein nachrangiges Instrument umzuwandeln, wodurch ihre Forderungen im schlimmsten Fall hinter denen anderer Gläubiger zurückfallen würden.

Der angeschlagene Agrarhandels- und Mischkonzern Baywa hat seinen bereits laufenden Sanierungsfahrplan um zwei Jahre bis Ende 2030 verlängert. Vorstand und Aufsichtsrat reagierten damit auf die anhaltenden Probleme der Ökostromtochter Baywa r.e. sowie auf die daraus resultierenden geringeren Verkaufserlöse, die das ursprünglich bis Ende 2028 geplante Entschuldungsziel zunichtemachen. Eine neue Sanierungsvereinbarung zwischen Konzern, Gläubigerbanken und den beiden Großaktionären – den Beteiligungsgesellschaften der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken sowie der österreichischen Genossenschaften – soll bis Herbst ausgearbeitet werden.

Auslöser der Anpassung ist vor allem der gesunkene Verkaufserlös der Ökostromtochter Baywa r.e.: Statt der erwarteten 1,7 Milliarden Euro rechnen die Beteiligten nun nur noch mit rund 900 Millionen Euro – ein Plus an Enttäuschung von etwa 800 Millionen Euro im Vergleich zur Planung. Baywa r.e. selbst steckt in einer eigenen Krise; deshalb soll der Verkauf an einen sogenannten „Transformations-Gesellschafter“ zügig über die Bühne gehen. Mutter und Co-Investor EIP werden zudem auf ausstehende Forderungen gegen die r.e. verzichten.

Die Hintergründe liegen in der vergangenen Expansion: Unter Ex-Vorstandschef Klaus Josef Lutz war Baywa international gewachsen, mit Zukäufen im Agrarhandel und dem Aufbau des Ökostromgeschäfts. Diese kreditfinanzierte Expansion hat der Konzern mit über fünf Milliarden Euro Finanzschulden in eine Schieflage gebracht. Neben der wirtschaftlichen Sanierung laufen strafrechtliche Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft gegen frühere Vorstände wegen möglicher Bilanzschönung und Untreue.

Strategisch will Baywa künftig wieder stärker auf das traditionelle Kerngeschäft Agrarhandel, Landtechnik und Baustoffe setzen und sich vollständig aus Energiegeschäft, Wärme- und Mobilitätssegmenten zurückziehen. Ziel ist, die international vorgenommene Expansion weitgehend rückabzuwickeln und die Baywa als regional wichtigen Partner der Land- und Bauwirtschaft zu erhalten. Branchenvertreter begrüßen die Einigung, sehen aber einen langen, riskanten Weg zur Stabilisierung des Unternehmens.

Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,51EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.

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