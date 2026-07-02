DZ Bank senkt HENSOLDT-Kursziel nach F126-Aus - Kaufempfehlung bleibt

Die DZ Bank hat den fairen Wert für HENSOLDT nach der Pariser Fachmesse Eurosatory von 98 auf 90 Euro gesenkt, die Empfehlung „Kaufen“ jedoch beibehalten. Analyst Holger Schmidt hob hervor, dass HENSOLDT ganzheitliche Sensor‑ und Systemlösungen präsentiert habe und technologisch gut positioniert sei – insbesondere bei der Integration von Aufklärungs‑ und Wirkketten. Die DZ Bank sieht weiterhin mittelfristiges Wachstumspotenzial im mittleren bis hohen zweistelligen Prozentbereich, wertete das Kursziel aber moderat herunter, um near‑term‑Risiken zu berücksichtigen.

Parallel prüft HENSOLDT die Auswirkungen der Entscheidung des Bundesministeriums der Verteidigung, das Fregattenprogramm F126 nicht weiterzuführen und stattdessen auf Schiffe des MEKO A‑200‑Typs zu setzen. HENSOLDT ist als Lieferant des Marineüberwachungsradars TRS‑4D beteiligt; der Gesamtauftragswert für das Unternehmen im F126‑Programm wird mit rund 200 Millionen Euro angegeben, mehr als ein Drittel davon wurde bereits in Umsatz umgesetzt. Für das laufende Geschäftsjahr plant HENSOLDT noch Umsätze im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Nach aktueller Einschätzung erwartet das Management keine Auswirkungen auf die kurz‑ oder mittelfristige Prognose, betont jedoch, dass die endgültige Bewertung von der vertraglichen Abwicklung und Abstimmungen mit Partnern wie Thales Netherlands abhängt.