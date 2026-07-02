Mercedes in Aufruhr: IG Metall mobilisiert gegen 18,4%-Verschiebung

Hintergrund ist ein Rundschreiben des Vorstands, mit dem Mercedes‑Mitarbeiterinnen und ‑mitarbeiter über zusätzliche Kostensenkungen informiert wurden. Der Konzern betont, angesichts dramatischer Rahmenbedingungen in Deutschland weiterhin mit Hochdruck sparen zu müssen, um preislich wettbewerbsfähig zu bleiben. Als unmittelbare Maßnahme wird die für Juli erwartete tarifliche Sonderzahlung, der sogenannte „Transformationsbaustein“ in Höhe von 18,4 Prozent des individuellen Monatsentgelts, für etwa 90.000 der rund 108.000 Beschäftigten in Deutschland auf das kommende Jahr verschoben. Mercedes verweist darauf, dass in Betrieben in wirtschaftlichen Krisen solche Zahlungen verschoben oder ausgesetzt werden könnten.

Die IG Metall hat die Beschäftigten von Mercedes‑Benz in Deutschland zu flächendeckenden Protesten gegen eine Verschärfung des Sparkurses aufgerufen. Für diesen Freitag sind Kundgebungen an den großen Standorten Sindelfingen und Untertürkheim sowie Aktionen in Rastatt, Kuppenheim, Bremen, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Ludwigsfelde und Germersheim geplant; zudem ist eine nicht‑öffentliche, digitale Versammlung angekündigt. Die Gewerkschaft kritisiert, die Maßnahmen richteten sich einseitig gegen die Beschäftigten und stellten zentrale tarifliche Errungenschaften infrage. Der Betriebsrat hat dem Unternehmen die Proteste im Vorfeld angezeigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Vorstand kündigt eine „Produktivitätsoffensive“ an: Prozesse sollen radikal beschleunigt, Strukturen verschlankt und die Arbeitsstunde günstiger werden. Formuliert wurde die Perspektive, in allen Bereichen „für das gleiche Geld mehr zu arbeiten“. Über konkrete Schritte will die Unternehmensleitung in den kommenden Wochen mit der Arbeitnehmervertretung verhandeln. Ein Mercedes‑Sprecher sagte, man nehme Sorgen der Beschäftigten ernst und wolle frühzeitig und transparent informieren; Äußerungen des Betriebsrats respektiere das Unternehmen.

Die Verschärfung des Sparkurses ist eine Reaktion auf anhaltende Ergebnis‑ und Absatzrückgänge. Im ersten Quartal schrumpfte das Konzernergebnis um 17,2 Prozent; der Gewinn 2025 fiel auf 5,3 Milliarden Euro nach 10,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Belastend wirkten Zölle, negative Wechselkurse und harter Wettbewerb, insbesondere in China. Vor etwas mehr als einem Jahr startete Mercedes bereits das Spar‑ und Effizienzprogramm „Next Level Performance“.

Aus Sicht der Wirtschaftsredaktion steht Mercedes vor dem klassischen Spannungsfeld zwischen kurzfristiger Ergebnissicherung und langfristiger Erhaltung von Arbeitsbeziehungen und Know‑how. Die angekündigten Einsparungen erhöhen das Konfliktpotenzial mit der IG Metall; Verhandlungen werden zeigen, ob ein sozialverträglicher Pfad zur Wettbewerbsstärkung gefunden werden kann oder ob Arbeitskampfmaßnahmen und Produktivitätseinbußen weitere Belastungen nach sich ziehen.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 43,83EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.