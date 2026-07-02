Cherry unter neuer Kontrolle: Mehrheitseigner über 53% — Volmer bleibt CEO

Parallel dazu gab das Unternehmen die definitive Bestellung von Rogier Volmer zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) mit Wirkung zum 1. Juli 2026 bekannt. Volmer hatte die interimistische Leitung seit dem 1. Januar 2026 inne und soll die Umsetzung des Zukunftsprogramms „Blossom“ fortführen. Der Aufsichtsrat begründete die Entscheidung mit der in kurzer Zeit erreichten Stabilisierung der Organisation, einer gesteigerten operativen Leistungsfähigkeit und den angestoßenen Maßnahmen zur Profitabilitätsverbesserung. Volmer betonte seinen Fokus auf profitables Wachstum in den Kernsegmenten Office, Security und Gaming sowie auf die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes.

Die Cherry SE hat innerhalb weniger Tage sowohl eine maßgebliche Eigentümeränderung als auch eine Personalentscheidung bekanntgegeben, die den Kurs des Herstellers von Computerperipherie nachhaltig prägen dürften. In einer Stimmrechtsmitteilung vom 29. Juni 2026 meldete der Mitteilungspflichtige Argand Partners Fund GP‑GP, Ltd., vertreten über eine Kette von Tochtergesellschaften bis hin zu Cherry TopCo S.à r.l., den Erwerb von 4.506.118 Stimmrechten. Damit verfügt die Gruppe seit dem 22. Juni 2026 über 53,15 % der Stimmrechte an Cherry (ISIN DE000A3CRRN9). Nach der Mitteilung stieg der Anteil gegenüber der letzten bekannten Schwelle von 44,37 Prozent deutlich an; die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG relevanten Stimmrechte beträgt 8.478.846.

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Die Kombination aus einem nunmehrigen Mehrheitsbeteiligten und der dauerhaften Besetzung der Topposition sendet klare Signale: Mit einer Stimmrechtsmehrheit über 50 Prozent verfügt die Eigentümergruppe formal über die Kontrolle, die praktische Umsetzung strategischer Entscheidungen stärker zu steuern. Die Fortsetzung des bereits begonnenen Restrukturierungsprogramms unter vertrauter Führung dürfte bei Kreditgebern und Investoren die Wahrnehmung von Kontinuität und Umsetzungswillen stärken.

Die Stimmrechtsmitteilung erfolgte formal nach § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel europaweiter Verbreitung; als direkte Inhaberin der Stimmen wurde Cherry TopCo S.à r.l. benannt, die ihrerseits Teil einer Kette ist, die über Cherry HoldCo, Rainier Co‑Investment Holdings und den Argand Funds bis zur GP‑GP‑Gesellschaft reicht. Solche Meldepflichten dienen der Markttransparenz und machen Strukturveränderungen für Anleger nachvollziehbar. Vor dem Hintergrund dieses Eigentumszuwachses und der jetzt verbindlich besetzten Führungsposition wächst die Wahrscheinlichkeit, dass strategische Initiativen wie Portfoliofokussierung, Kostensenkungen und Investitionen in Kernsegmente zügiger umgesetzt werden. Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, ob die Maßnahmen bereits Wirkung entfalten und Marktreaktionen folgen.

Cherry, 1953 gegründet, produziert mechanische Tastaturen, Mäuse sowie Audio‑Peripherie und bedient Märkte für Office, Gaming, Industrie und Digital Healthcare; der operative Hauptsitz liegt in Auerbach (Deutschland).

Die Cherry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 0,341EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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