Aus der Puste gekommen

Seit diesem Hoch befindet sich der Kurs jedoch in einer Konsolidierungsphase und findet bislang Unterstützung im Bereich des früheren Widerstands bei 82,85 Euro. Gleichzeitig hat sich seit Anfang Mai eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) herausgebildet. Dieses Chartmuster gilt unter technischen Analysten als mögliches Signal für eine Trendwende.

Ausgangspunkt der kräftigen Aufwärtsbewegung war ein Doppelboden im Bereich von 32,00 Euro im Jahr 2025. Anschließend stieg die Aktie zunächst bis an die wichtige Marke von 52,00 Euro und bewegte sich dort zunächst seitwärts. Ende März dieses Jahres nahm die Aufwärtsdynamik deutlich zu: Die Aktie überwand die Widerstände bei 68,50 Euro und 82,85 Euro und erreichte in der Spitze 108,80 Euro.

Fällt die Aktie unter die Marke von 80,00 Euro, könnte dies eine größere Konsolidierung auslösen. Erste Kursziele lägen dann bei 74,95 Euro und darunter im Bereich von 65,00 Euro. Ein solches Szenario könnte sich auch für Anleger eignen, die auf fallende Kurse setzen. Wer bereits investiert ist, kann sich dagegen mit dem weiter unten vorgestellten Put-Optionsschein gegen mögliche Verluste seiner Long-Position absichern.

Sollte die Aktie dagegen erneut in den dreistelligen Kursbereich zurückkehren, würde sich das negative Chartbild deutlich aufhellen. In diesem Fall könnte die Schulter-Kopf-Schulter-Formation ihre Aussagekraft verlieren und den Weg für einen weiteren Anstieg bis auf 132,30 Euro freimachen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 80,00 Euro

Kursziele : 74,95 und 65,00 Euro

Renditechance via DN2XP5 : 160 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siltronic AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0Z8U Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,12 - 1,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 75,7975 Euro Basiswert: Siltronic AG KO-Schwelle: 75,7975 Euro akt. Kurs Basiswert: 87,45 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,63 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2XP5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,08 - 1,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 97,482 Euro Basiswert: Siltronic AG KO-Schwelle: 97,482 Euro akt. Kurs Basiswert: 87,45 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 65,00 Euro Hebel: 7,88 Kurschance: + 160 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.