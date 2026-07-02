Dieser Support hält

Aus technischer Sicht wäre ein nachhaltiger Anstieg der Aktie über 540,00 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis ein wichtiges Signal. Damit würde die seit Anfang Mai laufende Bodenbildung abgeschlossen und den Weg für weitere Kursziele bei 580,80 sowie darüber im Bereich von 601,07 US-Dollar ebnen.

Auch die Geschäftsentwicklung spricht derzeit für das Unternehmen. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, besonders hoch ist die Nachfrage nach Flugabwehrraketen, die unter anderem in der Ukraine und im Nahen Osten benötigt werden. Zudem bleibt offen, ob nach dem Ablauf des 60-tägigen Waffenstillstandsabkommens zwischen den USA und dem Iran erneut militärische Auseinandersetzungen ausbrechen. Ein solches Szenario könnte die Erwartungen an zusätzliche Rüstungsaufträge weiter erhöhen.

Auf der Unterseite bleibt die Marke von 490,00 US-Dollar entscheidend. Fällt die Aktie darunter zurück, könnte dies zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen. In diesem Fall wäre ein Rückgang bis zum 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 461,84 US-Dollar aus charttechnischer Sicht möglich.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 540,00 US-Dollar

Kursziele : 580,80 und 601,07 US-Dollar

Renditechance via DN0U8Y : 125 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lockheed Martin Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0U8Y Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,48 - 0,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 465,935 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 465,935 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 519,09 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 601,07 US-Dollar Hebel: 9,34 Kurschance: + 125 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0WC4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,49 - 0,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 573,5333 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 573,5333 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 519,09 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,10 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.