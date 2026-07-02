DAX dreht erneute Ehrenrunde

Diese Unsicherheit spiegelte sich am Mittwoch auch im deutschen Leitindex DAX wider. Trotz teils deutlicher Kursschwankungen bewegte sich der Index insgesamt kaum von der Stelle. Aus charttechnischer Sicht bestehen jedoch weiterhin gute Chancen auf einen Ausbruch aus dem sogenannten symmetrischen Keil. In diesem Fall könnte der DAX zunächst seinen Rekordstand von Anfang dieses Jahres bei 25.507 Punkten ansteuern. Wird auch diese Marke überwunden, könnte sich daraus ein mittelfristiges Kaufsignal mit weiterem Potenzial bis auf 27.500 Punkte ergeben. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass auch die fundamentalen Rahmenbedingungen diese Entwicklung unterstützen.

Die gegenseitigen Drohungen rund um die Straße von Hormus nähren die Sorge, dass sich der Konflikt mit dem Iran weiter hinziehen könnte. Zwar haben sich die Rohölpreise inzwischen wieder ihrem Vorkriegsniveau angenähert, von einer nachhaltigen Entspannung kann jedoch keine Rede sein. Die Auswirkungen der kriegsbedingten Lieferengpässe sind weiterhin spürbar und beeinflussen auch die Versorgungslage in Europa.

Auf der Unterseite wäre zunächst ein Rücksetzer bis zum 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 24.630 Punkten aus technischer Sicht noch unproblematisch. Selbst ein Rückgang auf 24.250 Punkte und damit an die untere Begrenzung des symmetrischen Keils wäre in einem vorübergehend schwächeren Marktumfeld denkbar. Erst unterhalb von 24.000 Punkten würde sich das Risiko eines stärkeren Kursrückgangs von rund 1.000 Punkten deutlich erhöhen.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.040 Punkten

VDAX wieder mit Seitwärtstendenz - Nervosität legt sich

Fear& Greed Index bei 34 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 55 - Buy MACD: 89 - Buy Insgesamt: Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.222 / 25.507 / 25.890 und 26.224 Punkten, nach unten bei 24.480 / 24.203 / 23.968 und 23.715 Punkten. Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX in Keil-Formation - bullisch! - Ölknappheit weiter ein Problem! - USA-Iran-Verhandlungen begonnen! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, Seitwärtsbewegung VDAX-New der Deutschen Börse (30. Juni 2026): Bei 16,55% (steigend) (Vortag: 17,41%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order ab 25.200 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.770 Punkten. Kursziele bei 25.507 und 26.084 Punkten - NEU! 2. Stop-Sell-Order unter 23.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.100 Punkten. Kursziel bei 23.000 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1TVD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,53 - 9,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.111,25 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.111,25 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.040,29 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 26,27 Kurschance: + 50 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8LRD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,91 - 8,92 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.918,17 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.918,17 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.040,29 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 28,09 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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