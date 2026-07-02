Goldpreis fester +0,87 % aktuell 4.066,37 USD

+0,87 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,93 % 1 Monat -10,05 % 3 Monate -13,75 % 1 Jahr +20,69 %

Der Goldpreis legtzu und erreicht 4.066,37. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.369,14USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.066,37USD ein Wert von 12.069,5USD geworden – ein Gewinn von +20,69 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Gold. Kurzfristig dominiert eine charttechnische Debatte: Doppeltop bei 5.500 USD, potenzieller Doppelboden um 4.000 USD; Halte-Marke um 4.060–4.080 USD wird als kritisch gesehen. Makro-Daten und Short-Covering treiben Bewegungen; langfristig bleibt die These durch Schulden, Defizite, Währungsabwertung und Zentralbankkäufe intakt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ca. -2%.