WhatsApp ohne Nummer, Gerichtspause & Jefferies: Metas Kurswechsel?

Meta steht im Fokus gleich mehrerer Entwicklungen, die sowohl Produktstrategie als auch regulatorisches Umfeld und Anlegerbewertungen berühren. Die wichtigsten Nachrichten aus Technik, Justiz und Kapitalmarkt lassen ein Bild von Chancen, Risiken und strategischer Neuorientierung entstehen.

WhatsApp, Rechtspause gegen Meta und Jefferies-Analyse: Drei Signale für den strategischen Kurs des Konzerns

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

WhatsApp führt künftig eindeutige Benutzernamen ein, über die Nutzer miteinander in Kontakt treten können, ohne ihre private Handynummer preiszugeben. Eine weltweite Phase zur Reservierung der Wunschnamen startet Ende Juni, die Funktion wird im Jahresverlauf sukzessive ausgerollt. Die Kontoregistrierung bleibt weiterhin an eine Telefonnummer gebunden, sichtbar wird diese künftig aber nur noch, wenn beide Parteien die Nummer in ihren Kontakten haben. WhatsApp betont Datenschutz als Kernargument und implementiert zusätzliche Schutzfunktionen: kein öffentliches Verzeichnis, keine Autocomplete-Vorschläge und ein optionaler „Username Key“, der die erste Kontaktaufnahme zusätzlich absichert. Unternehmen können über eine Verknüpfung mit Meta-Konten bestehende Instagram- oder Facebook-Namen übernehmen. Funktional entspricht WhatsApp damit Teilen der Konkurrenz wie Signal und Telegram; absolute Anonymität bieten weiterhin Dienste wie Threema oder Session. Marktseitig bleibt WhatsApp mit rund drei Milliarden Nutzern der dominante Dienst, Telegram folgt mit etwa einer Milliarde, Signal liegt bei 70–100 Millionen, Threema bei knapp zehn Millionen Nutzern.

Recht: Verfahren gegen Meta ausgesetzt

Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg hat das Musterverfahren des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) gegen Meta ausgesetzt. Zuvor konnten VZBV und Meta in Irland keinen Vergleich erzielen. Die Frage, ob die Musterfeststellungsklage zulässig ist, soll nun der Europäische Gerichtshof klären. Hintergrund ist eine Datenpanne von Mai 2018 bis September 2019; rund 530 Millionen Facebook-Datensätze waren 2021 im Darknet gelandet. Mehr als 14.000 Verbraucher haben sich der Klage angeschlossen. Das Verfahren dürfte erst nach einer Entscheidung aus Luxemburg wieder aufgenommen werden, ein Zeitpunkt ist offen.

Kapitalmarkt: Jefferies bleibt optimistisch für Meta

Das Analysehaus Jefferies bestätigt die Kaufempfehlung für Meta mit einem Kursziel von 825 US-Dollar. Analyst Brent Thill bewertet Spekulationen über ein mögliches Cloud-Infrastrukturgeschäft positiv: Die Monetarisierung überschüssiger Rechenkapazitäten könne Cashflow und KI-Strategie stärken und sei ein logischer Schritt, um verlorene Zeit gegenüber Wettbewerbern wie AWS aufzuholen.

Fazit: Produktinnovationen, laufende rechtliche Unsicherheiten und mögliche neue Geschäftsfelder prägen Metas Agenda – für Anleger und Regulierer gleichermaßen relevante Stellschrauben.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 535,5EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.