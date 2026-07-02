Silberpreis
Silberpreis schießt um +1,15 % hoch – jetzt 59,81 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +1,15 % bei 59,81 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,90 %
|1 Monat
|-21,03 %
|3 Monate
|-21,25 %
|1 Jahr
|+63,89 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 26,37843USD. Heute notiert Silber bei 59,81USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.267,19USD wert – ein Zuwachs von +126,72 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Silber bleibt gemischt. Technisch wird auf Flaggenformationen und Trendkanäle verwiesen; fundamental wird auf physische Nachfrage und geringe Recyclingquote hingewiesen. Einige sehen langfristiges Potenzial, andere rechnen mit weiteren Korrekturen in 30–50 USD. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war -2%.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|324,80EUR
|+0,39 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,45EUR
|+0,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|228,08EUR
|+0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|305,60EUR
|+0,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|81,21EUR
|+1,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|488,56EUR
|+0,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|340,92EUR
|+0,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,03EUR
|+0,44 %
|Long
|1
|0,00
|114,66EUR
|-0,30 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,292EUR
|+0,37 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.