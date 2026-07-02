Silberpreis schießt um +1,15 % hoch – jetzt 59,81 USD

+1,15 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,90 % 1 Monat -21,03 % 3 Monate -21,25 % 1 Jahr +63,89 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 59,81. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 26,37843USD. Heute notiert Silber bei 59,81USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.267,19USD wert – ein Zuwachs von +126,72 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Silber bleibt gemischt. Technisch wird auf Flaggenformationen und Trendkanäle verwiesen; fundamental wird auf physische Nachfrage und geringe Recyclingquote hingewiesen. Einige sehen langfristiges Potenzial, andere rechnen mit weiteren Korrekturen in 30–50 USD. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war -2%.