PANDION schockt: Umsatz steigt – EBT fällt auf rund -69 Mio.

Das vorläufige Betriebsergebnis reduzierte sich deutlich auf 17,3 Mio. Euro (Vj.: 87,1 Mio.). Unter Einbeziehung projektbezogener Finanzierungsaufwendungen und der erwarteten Wertberichtigungen bei ausgewählten Gewerbeobjekten fällt das Ergebnis vor Steuern mit rund -69,0 Mio. Euro deutlich negativ aus (Vj.: 1,2 Mio.). Die Gesellschaft erklärt, dass die Wertberichtigungen durch ein herausforderndes Marktumfeld für gewerbliche Immobilien begründet sind – veränderte Bewertungsparameter, gestiegene Finanzierungskosten und verzögerte Transaktionsmärkte.

Die PANDION AG hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, die ein gemischtes Bild liefern: Die Umsatzerlöse kletterten auf 846,1 Mio. Euro (Vorjahr: 126,5 Mio.) infolge umfangreicher Projektübergaben, unter anderem des Gewerbeprojekts PANDION OFFICEHOME Soul in München sowie mehrerer Wohnungsbauprojekte in Düsseldorf und Berlin. Gleichwohl sank die Gesamtleistung – definiert als Umsatzerlöse zuzüglich Bestandsveränderungen – auf 367,8 Mio. Euro (Vj.: 452,3 Mio.), weil Bestandsabgänge durch Projektverkäufe (-478,3 Mio.) sowie belastende Wertberichtigungen wirkten.

Die endgültige Höhe der Abschreibungen bleibt noch prüfungs- und bestätigungspflichtig im Konzernabschluss 2025, der Ende Juli veröffentlicht werden soll. Das Ergebnis weicht erheblich von der im Dezember 2025 kommunizierten Hochrechnung ab, die ein leicht positives EBT im einstelligen Millionenbereich prognostizierte. Vorstand und Management begründen die Veränderung mit den genannten Bewertungsannahmen und zusätzlichem Aufwand für Rückstellungen sowie hohen projektbezogenen Zinskosten. PANDION betont indes, dass die aktuellen Planungen und die erwartete Umsetzung geplanter Verkäufe, Vermietungen und Finanzierungsmaßnahmen für 2026 wieder ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern erwarten lassen.

Für Investoren relevant ist zudem, dass die Mitteilungen vorläufige und noch nicht testierte Zahlen enthalten; die finale Offenlegung erfolgt zusammen mit dem Geschäftsbericht. PANDION lädt Anleger und Analysten zu einer Investoren-Telefonkonferenz am 4. August 2026, in der Vorstand und Management Einzelheiten und den Ausblick erläutern wollen.

Kurzportrait: Die inhabergeführte PANDION AG entwickelt hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A‑Städten. Aktuell sind rund 3.800 Wohnungen sowie etwa 200.000 m² Bürofläche im Bau; das Portfoliovolumen liegt bei über 4,8 Mrd. Euro. Die vorgelegten Zahlen werfen Fragen zur Bewertung gewerblicher Assets und zur Refinanzierung auf, geben dem Management aber Instrumente für Handlungsschritte im laufenden Jahr.

Anleihen- und Aktieninhaber sollten die endgültigen Prüfungen abwarten: Bewertungsabschläge könnten die Covenants bei projektbezogenen Finanzierungen und die Liquiditätsplanung belasten. Nachhaltige Entlastung dürfte von planmäßigen Bautätigkeiten, beschleunigten Verkäufen verbleibender Einheiten und verbesserten Access-to-Capital-Bedingungen abhängen. Wichtig sind zudem Transparenz über die Bewertungsmethodik, der Umfang der gebildeten Rückstellungen sowie konkrete Maßnahmen zur Zinskostenreduktion. Analysten erwarten detaillierte Segmentzahlen, Cashflow-Prognosen und Angaben zur Projektmarge. Angaben sind für die Kursentwicklung zentral.

PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,83 % und einem Kurs von 40,15EUR auf Stuttgart (01. Juli 2026, 20:30 Uhr) gehandelt.