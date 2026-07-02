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    Euro im Auf und Ab: Siebentage-Hoch, dann Rückschlag – was nun?

    Euro im Auf und Ab: Siebentage-Hoch, dann Rückschlag – was nun?
    Foto: adobe.stock.com

    Die Gemeinschaftswährung hat in der letzten Handelswoche deutliche Schwankungen gezeigt: Nach einer Intraday-Spitze im US-Handel auf 1,1428 Dollar am Montag kletterte der Euro am Dienstag zeitweise erneut auf ein Siebentage-Hoch (1,1423 USD), büßte diese Gewinne aber rasch wieder ein und notierte am Vormittag gegen 1,139–1,140 US-Dollar. Die EZB legte ihren Referenzkurs für den Euro zuletzt bei 1,1406 Dollar (Montag) bzw. 1,1394 Dollar (Dienstag) fest. Technisch bleibt der Bereich um 1,1411 Dollar als kurzfristiger Anker relevant; Marktteilnehmer sehen jedoch weiterhin Abwärtsrisiken.

    Die Bewegungen werden von einer Reihe konjunktureller und geldpolitischer Impulse getragen. In Deutschland sorgten überraschend rückläufige Verbraucherpreise im Juni für Aufmerksamkeit; das nähere Bild ist jedoch gemischt: Während Importpreise im Mai stärker als erwartet stiegen, legte auch der Einzelhandelsumsatz überraschend zu. Diese Daten nähren Hoffnungen, dass die konjunkturelle Entwicklung im zweiten Quartal robuster ausfällt als befürchtet. Frankreich meldete erstmals seit Ausbruch des Iran-Konflikts wieder ein Nachlassen der Inflation, was die Diskussion um die Persistenz von Preisdruck in der Eurozone befeuert.

    Auf Seiten der EZB-Expertise äußern sich Ökonomen vorsichtig optimistisch: Michael Herzum (Union Investment) betont, dass ein schneller Rückgang der Inflation nicht zu erwarten sei und eine Rückkehr zum Zielwert von rund zwei Prozent erst Anfang 2027 realistisch erscheine; er rechnet deshalb nicht mit weiteren Zinserhöhungen durch die EZB. Der VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel sieht in den jüngsten Daten Anlass zur Hoffnung für eine bessere Q2-Entwicklung.

    Extern belastend wirkte die etwas schwächere US-Verbraucherstimmung: Der Conference-Board-Index stieg zwar leicht um 0,6 Punkte auf 91,2, blieb aber deutlich unter den Erwartungen (94,4) und wurde für den Vormonat nach unten revidiert. Solche US-Daten sind für die Dollarbewegungen weiterhin maßgeblich.

    Auf dem EZB-Forum in Sintra mahnten Notenbankvertreter zur Vorsicht: Philip Lane verwies auf verzögerte Folgewirkungen von Ölpreisschocks auf die Inflation, was die geldpolitische Debatte offenhält. Zusammenfassend bleibt der Euro anfällig für kurzfristige Datenimpulse und geldpolitische Signale; ohne überraschende wirtschaftliche oder politische Wendungen dürfte der Kurs in einer engen Spanne verharren, wobei das Sentiment und der Datenkalender die Richtung vorerst bestimmen.



    EUR/USD

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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 1,139USD auf Forex (02. Juli 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.




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