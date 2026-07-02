🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microsoft investiert Milliarden: Viertes Mega-Rechenzentrum in NRW geplant

    Microsoft investiert Milliarden: Viertes Mega-Rechenzentrum in NRW geplant
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft erhöht seine Investitionen in KI-Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen und plant ein viertes Großprojekt im Rheinischen Revier: Geplant ist ein Standort in Grevenbroich, für den das Unternehmen einen Kaufvertrag über ein rund 23 Hektar großes, bisher landwirtschaftlich genutztes Grundstück unterzeichnet hat. Der Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Baugenehmigung; eine Inbetriebnahme wäre nach aktueller Planung in den frühen 2030er Jahren denkbar.

    Kontext und Volumen: Für drei bereits 2024 angekündigte Rechenzentren in Bedburg, Bergheim und Elsdorf hat Microsoft insgesamt Investitionen von 3,2 Milliarden Euro genannt. Die genaue Höhe der zusätzlichen Ausgaben für Grevenbroich bleibt offen; Medien sprechen von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag bis hin zu etwa einer Milliarde Euro. Teil der genannten 3,2 Milliarden sind zudem Mittel für eine Kapazitätserweiterung in Frankfurt sowie für Bildungs- und Trainingsprogramme zum Umgang mit KI.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    409,02€
    Basispreis
    2,28
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    360,19€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Genehmigungsstand und Zeitplan: Für Bedburg und Bergheim liegen Baugenehmigungen vor; Elsdorf wartet noch auf die Erlaubnis. Teilbetriebe in Bedburg und Bergheim könnten bereits 2028 anlaufen. Grevenbroich ist als zusätzlicher Standort aus Sicht Microsofts eine Reaktion auf hohe Nachfrage und dient zugleich der gegenseitigen Absicherung der Standorte.

    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Microsoft-Aktie im Wert von 50 Euro!

    Beschäftigungs- und Strukturwandelwirkung: Die Projekte sollen Hunderte direkte Arbeitsplätze für den Betrieb schaffen; rund 2.500 Arbeitsplätze je Standort werden zusätzlich durch angesiedelte Zulieferer und Dienstleister erwartet. Für das Rheinische Revier, das sich nach dem Kohleausstieg im Umbruch befindet, signalisiert das Vorhaben politischen und wirtschaftlichen Rückenwind. Lokalpolitiker sehen darin einen Baustein des Strukturwandels.

    Strategische Gründe: Microsoft positioniert Nordrhein-Westfalen als zentrale Cloud- und KI-Region; mögliche Kunden sind neben globalen Unternehmen vor allem Industrieunternehmen aus NRW. Technologische Aspekte wie neue, wasserarme Kühlkonzepte will Microsoft als Beitrag zur Nachhaltigkeit hervorheben.

    Kritik und Risiken: NGOs warnen vor dem steigenden Strombedarf und fordern, Rechenzentren nur bei nachweislich zusätzlicher, stündlich verfügbarer erneuerbarer Energie zu genehmigen. Sie sehen Klimaziele gefährdet und monieren die Dominanz großer US-Cloud-Anbieter. Politik und Unternehmen betonen hingegen Infrastruktur- und Beschäftigungseffekte.

    Marktumfeld: Parallel investieren weitere Akteure massiv in deutsche KI-Infrastruktur – Blackstone in Lippetal (rund 4 Milliarden Euro) und die Schwarz-Gruppe in Lübbenau (angemeldete Pläne in Milliardenhöhe) –, was die Bedeutung Deutschlands als Zielmarkt für Serverkapazitäten unterstreicht. Anleger diskutieren unterdessen Geschäftsmodelle wie Microsofts CoPilot und dessen Ertragschancen.



    Microsoft

    +0,37 %
    +5,81 %
    -12,95 %
    +7,20 %
    -18,79 %
    +8,29 %
    +48,25 %
    +636,08 %
    +1.391,19 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747
    Microsoft direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 338EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Microsoft investiert Milliarden: Viertes Mega-Rechenzentrum in NRW geplant Microsoft erhöht seine Investitionen in KI-Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen und plant ein viertes Großprojekt im Rheinischen Revier: Geplant ist ein Standort in Grevenbroich, für den das Unternehmen einen Kaufvertrag über ein rund 23 Hektar …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     