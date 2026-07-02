Microsoft investiert Milliarden: Viertes Mega-Rechenzentrum in NRW geplant

Kontext und Volumen: Für drei bereits 2024 angekündigte Rechenzentren in Bedburg, Bergheim und Elsdorf hat Microsoft insgesamt Investitionen von 3,2 Milliarden Euro genannt. Die genaue Höhe der zusätzlichen Ausgaben für Grevenbroich bleibt offen; Medien sprechen von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag bis hin zu etwa einer Milliarde Euro. Teil der genannten 3,2 Milliarden sind zudem Mittel für eine Kapazitätserweiterung in Frankfurt sowie für Bildungs- und Trainingsprogramme zum Umgang mit KI.

Microsoft erhöht seine Investitionen in KI-Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen und plant ein viertes Großprojekt im Rheinischen Revier: Geplant ist ein Standort in Grevenbroich, für den das Unternehmen einen Kaufvertrag über ein rund 23 Hektar großes, bisher landwirtschaftlich genutztes Grundstück unterzeichnet hat. Der Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Baugenehmigung; eine Inbetriebnahme wäre nach aktueller Planung in den frühen 2030er Jahren denkbar.

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Genehmigungsstand und Zeitplan: Für Bedburg und Bergheim liegen Baugenehmigungen vor; Elsdorf wartet noch auf die Erlaubnis. Teilbetriebe in Bedburg und Bergheim könnten bereits 2028 anlaufen. Grevenbroich ist als zusätzlicher Standort aus Sicht Microsofts eine Reaktion auf hohe Nachfrage und dient zugleich der gegenseitigen Absicherung der Standorte.

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Beschäftigungs- und Strukturwandelwirkung: Die Projekte sollen Hunderte direkte Arbeitsplätze für den Betrieb schaffen; rund 2.500 Arbeitsplätze je Standort werden zusätzlich durch angesiedelte Zulieferer und Dienstleister erwartet. Für das Rheinische Revier, das sich nach dem Kohleausstieg im Umbruch befindet, signalisiert das Vorhaben politischen und wirtschaftlichen Rückenwind. Lokalpolitiker sehen darin einen Baustein des Strukturwandels.

Strategische Gründe: Microsoft positioniert Nordrhein-Westfalen als zentrale Cloud- und KI-Region; mögliche Kunden sind neben globalen Unternehmen vor allem Industrieunternehmen aus NRW. Technologische Aspekte wie neue, wasserarme Kühlkonzepte will Microsoft als Beitrag zur Nachhaltigkeit hervorheben.

Kritik und Risiken: NGOs warnen vor dem steigenden Strombedarf und fordern, Rechenzentren nur bei nachweislich zusätzlicher, stündlich verfügbarer erneuerbarer Energie zu genehmigen. Sie sehen Klimaziele gefährdet und monieren die Dominanz großer US-Cloud-Anbieter. Politik und Unternehmen betonen hingegen Infrastruktur- und Beschäftigungseffekte.

Marktumfeld: Parallel investieren weitere Akteure massiv in deutsche KI-Infrastruktur – Blackstone in Lippetal (rund 4 Milliarden Euro) und die Schwarz-Gruppe in Lübbenau (angemeldete Pläne in Milliardenhöhe) –, was die Bedeutung Deutschlands als Zielmarkt für Serverkapazitäten unterstreicht. Anleger diskutieren unterdessen Geschäftsmodelle wie Microsofts CoPilot und dessen Ertragschancen.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 338EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.

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