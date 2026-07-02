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    EasyJet schießt hoch: Kursziele massiv erhöht – Übernahme oder Absturz?

    EasyJet schießt hoch: Kursziele massiv erhöht – Übernahme oder Absturz?
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    Die kanadische Bank RBC und die Schweizer Großbank UBS haben unabhängig voneinander ihre Kursziele für Easyjet nach dem Interesse des US-Investors Castlelake deutlich nach oben genommen – zugleich reduzierten beide Institute aber ihre Einschätzungen zur relativen Attraktivität der Aktie. Die Einschätzungen spiegeln damit eine klassische Analystenreaktion: höhere Gewinn- und Bewertungsannahmen, aber wachsendes Risiko durch Bewertungsüberhitzung und Unsicherheit über einen möglichen Übernahmeprozess.

    RBC hob am Montag das Kursziel von 405 auf 600 Pence an, stufte die Aktie jedoch aus Bewertungsgründen von „Outperform“ auf „Sector Perform“ herab. Analyst Ruairi Cullinane verweist darauf, dass die Papiere seit Bekanntwerden des Castlelake-Interesses um rund 44 Prozent zugelegt hätten und damit die Konkurrenz deutlich hinter sich ließen. Er sieht bei einem tatsächlichen Übernahmeangebot weiteres Kurspotenzial – möglicherweise sogar über den von ihm erwähnten 650 Pence je Aktie hinaus. Gleichzeitig warnt er aber, dass ohne Übernahme das Papier kurzfristig mehr als 20 Prozent verlieren könnte; aktuell bewertet er Chancen und Risiken als ausgeglichen.

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    Die UBS zog ihr Kursziel von 555 auf 610 Pence und änderte die Bewertung von „Buy“ auf „Neutral“. Analyst Jarrod Castle betont, dass Castlelake zwar mehrfach Interesse signalisiert habe, ein konkretes, verbindliches Übernahmeangebot jedoch weiterhin ausstehe. Die UBS begründet ihr neues Kursziel nicht mit einer Übernahmephantasie, sondern mit angepassten Ergebnisprognosen vor dem Hintergrund eines verbesserten Marktumfelds. Zudem glaubt die UBS nicht, dass die Papiere wieder auf das Niveau von knapp unter 400 Pence vor dem Castlelake-Vorstoß zurückfallen werden – dafür hätten sich die Rahmenbedingungen zu deutlich verbessert.

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    In der Summe zeichnen die Analysten ein Bild von kräftiger Kursdynamik und erhöhter Unsicherheit: Kursziele wurden angehoben, um fundamentale Verbesserungen und positive Perspektiven zu reflektieren; Ratings wurden jedoch aus Bewertungsgründen gesenkt, um der gestiegenen Preisrisiken Rechnung zu tragen. Für Anleger bedeutet das: Kurzfristig besteht weiterhin signifikanter Aufwärtsdruck, solange Übernahmefantasien lebendig sind; fällt ein formelles Angebot aber aus, könnten erhebliche Kursrückgänge die Folge sein. Beobachter und Investoren werden deshalb vor allem auf Signale aus dem möglichen Übernahmeprozess sowie auf weitere operative Kennzahlen der Billigfluggesellschaft achten. Veröffentlichungen der Original-Studien datieren beide auf den 29. Juni 2026.



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