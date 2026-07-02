Schwächere Inflation bremst EZB‑Zinserwartungen – Bundkurse stabil

Treiber der Entwicklung waren vorrangig Inflationsdaten und die Ölpreisentwicklung. Vorläufige Verbraucherpreisdaten aus einzelnen deutschen Bundesländern zeigten für Juni in sechs Ländern ein Nachlassen der Teuerung; die gesamtdeutschen Zahlen wurden später erwartet. Auf Eurozonenebene schwächte sich die Jahresinflationsrate im Juni stärker als erwartet ab — von 3,2 auf 2,8 Prozent (Prognose: 3,0 Prozent). In einzelnen Mitgliedsstaaten fiel die Entwicklung uneinheitlich aus; Spanien verzeichnete beispielsweise unverändert 3,6 Prozent.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen präsentierten sich in der Berichtszeit insgesamt stabil bis leicht fester. Am Dienstag kletterte der richtungsweisende Euro‑Bund‑Future auf 127,57 Punkte, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel daraufhin auf 2,84 Prozent. Auch an den Folgetagen blieben die Bewegungen moderat: Am Mittwoch notierte der Future stabil bei rund 127,18 Punkten (Rendite ca. 2,88 Prozent), am Wochenanfang lagen Kurse und Renditen nur geringfügig verändert bei etwa 127,45 bzw. 2,85 Prozent beziehungsweise 127,39 Punkten und 2,86 Prozent. Insgesamt dominierten Zurückhaltung und selektive Risikoabwägungen der Anleger.

Die überraschend schwächere Inflation zusammen mit dämpfenden Ölpreisen reduzierte die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger weiterer EZB‑Leitzinsanhebungen. Ökonomin Stephanie Schoenwald von KfW Research rechnet vorerst nicht mit einer Zinserhöhung im Juli, betont jedoch, dass eine spätere Straffung nicht ausgeschlossen sei. EZB‑Präsidentin Christine Lagarde signalisierte auf der Sintra‑Konferenz eine etwas ausgeglichene Risikolage zwischen Inflation und Wachstum. EZB‑Chefvolkswirt Philip Lane warnte jedoch, dass die Wirkungen von Ölpreisschwankungen zeitverzögert in die Preise einfließen könnten.

Geopolitische Unsicherheiten im Nahen Osten blieben ein relevanter Faktor. Nach erneuten Spannungen in der Straße von Hormus deuteten Stimmen aus Washington und Teheran auf mögliche Gespräche hin, gleichwohl blieben Terminfragen und Bedingungen umstritten. Solche Entwicklungen beeinflussen die Ölpreise und wirken damit indirekt auf Inflationserwartungen und Anleihemärkte.

Hinzu kam eine überraschende Aufhellung der Stimmungslage in der Eurozone: Der Economic Sentiment Indicator stieg unerwartet an, was Risikoanlagen leicht unterstützen kann. Insgesamt zeigten sich die Anleihemärkte in einer Phase selektiver Konsolidierung; die Anleger richten ihren Blick auf die anstehenden detaillierten Inflationszahlen und die Ergebnisse der Sintra‑Konferenz als nächste richtungsweisende Impulsgeber.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 127,0EUR auf L&S Exchange (02. Juli 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.

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