Fed-Chef Warsh weckt Zinshoffnungen – Bitcoin und Ethereum steigen wieder

Bitcoin legt am Donnerstagfrüh um 2,7 Prozent auf 60.689 US-Dollar. Auch Ethereum profitiert von der positiven Marktstimmung und steigt um 2,4 Prozent auf 1.630 US-Dollar. XRP gewinnt 1,4 Prozent auf 1,06 US-Dollar.

Bitcoin hat am Donnerstag eine Erholung eingeleitet und ist wieder über die Marke von 60.000 US-Dollar gestiegen. Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh über nachlassende Inflationsrisiken sorgten für Optimismus am Kryptomarkt.

Unter den größten Altcoins sticht insbesondere Solana hervor. Die Kryptowährung verteuert sich um 3,8 Prozent und summiert ihre Gewinne damit auf 13 Prozent innerhalb einer Woche.

Warsh: Inflationsrisiken haben nachgelassen

Auslöser der jüngsten Aufwärtsbewegung waren Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh auf dem jährlichen Forum der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra. Dort erklärte Warsh, dass die Inflationsrisiken in den USA inzwischen deutlich zurückgegangen seien.

Gleichzeitig bekräftigte der Notenbankchef jedoch das klare Ziel der Federal Reserve, die Inflation dauerhaft auf zwei Prozent zurückzuführen. Es werde keine Abkehr von diesem Ziel geben.

Warsh vermied es, Hinweise auf den nächsten Zinsschritt der US-Notenbank zu geben. Stattdessen betonte er, dass die Entscheidung bei der kommenden Sitzung in vier Wochen vollständig von den bis dahin veröffentlichten Wirtschaftsdaten abhängen werde.

Für die Finanzmärkte war vor allem die Aussage entscheidend, dass sich die Inflationslage entspannt. Anleger werten dies als Signal, dass der Spielraum für zukünftige Zinssenkungen größer werden könnte, sofern sich der disinflationäre Trend fortsetzt.

KI-Boom könnte Geldpolitik langfristig verändern

Neben der Inflationsentwicklung sprach Warsh ausführlich über die wirtschaftlichen Auswirkungen künstlicher Intelligenz. Der derzeitige Investitionsboom rund um KI erhöhe zwar kurzfristig die Nachfrage in der Wirtschaft, könne langfristig jedoch die Produktionskapazitäten deutlich ausweiten.

Unternehmen investierten heute nicht mehr primär in Aktienrückkäufe oder finanzielle Optimierungsmaßnahmen, sondern in produktive Vermögenswerte mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit ihrer Geschäftsmodelle durch künstliche Intelligenz zu steigern.

Sollte KI tatsächlich zu einer nachhaltigen Ausweitung des Produktionspotenzials führen, hätte dies laut Warsh erhebliche Auswirkungen auf die Geldpolitik der kommenden Jahre.

Solana profitiert von Stablecoin-Offensive

Solana erhält derzeit zusätzlichen Rückenwind durch eine bedeutende Ankündigung im Stablecoin-Sektor. Das neue Projekt "Open USD" soll noch in diesem Jahr auf der Solana-Blockchain starten. Hinter der Initiative stehen über 140 Unternehmen, darunter Visa, Mastercard, Coinbase, Stripe und BlackRock.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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