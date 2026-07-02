Pentixapharm sichert bis zu 20 Mio. für PANDA‑Phase‑3 und US‑Markt

Die Pentixapharm Holding AG hat eine Bezugsrechtskapitalerhöhung beschlossen, um die laufende klinische Entwicklung und die US-Expansion zu finanzieren. Vorstand und Aufsichtsrat gaben bekannt, das Grundkapital von derzeit 24,795 Mio. Euro um bis zu 11,020 Mio. Euro auf maximal 35,816 Mio. Euro zu erhöhen. Hierzu sollen bis zu 11.020.212 neue Stückaktien zu einem Bezugspreis von 1,85 Euro ausgegeben werden – ein Abschlag von rund 21 % auf den Xetra-Schlusskurs vom 30. Juni 2026. Die neuen Aktien sind rückwirkend ab dem 1. Januar 2026 dividendenberechtigt. Das Bezugsverhältnis lautet 9:4 (neun Altaktien berechtigen zum Bezug von vier neuen Aktien); die Bezugsfrist ist für den 7. bis 21. Juli 2026 geplant. Ein Überbezugsangebot für Aktionäre ist vorgesehen; nicht gezeichnete Papiere können ausgewählten qualifizierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zumindest zum Bezugspreis angeboten werden. Die Transaktion wird von der BankM AG begleitet.

Wesentliches Risiko der Kapitalerhöhung wird durch die Zusage der Hauptaktionärin Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH gemindert: Mit knapp 36 % Beteiligung hat sich das Haus verpflichtet, seine Bezugsrechte vollständig auszuüben. Bei vollständiger Platzierung aller neuen Aktien erwartet Pentixapharm einen Bruttoemissionserlös von bis zu rund 20,4 Mio. Euro; nach geschätzten Transaktionskosten soll ein Nettoemissionserlös von etwa 19,8 Mio. Euro verbleiben.