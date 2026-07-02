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    Pentixapharm sichert bis zu 20 Mio. für PANDA‑Phase‑3 und US‑Markt

    Die Pentixapharm Holding AG hat eine Bezugsrechtskapitalerhöhung beschlossen, um die laufende klinische Entwicklung und die US-Expansion zu finanzieren. Vorstand und Aufsichtsrat gaben bekannt, das Grundkapital von derzeit 24,795 Mio. Euro um bis zu 11,020 Mio. Euro auf maximal 35,816 Mio. Euro zu erhöhen. Hierzu sollen bis zu 11.020.212 neue Stückaktien zu einem Bezugspreis von 1,85 Euro ausgegeben werden – ein Abschlag von rund 21 % auf den Xetra-Schlusskurs vom 30. Juni 2026. Die neuen Aktien sind rückwirkend ab dem 1. Januar 2026 dividendenberechtigt. Das Bezugsverhältnis lautet 9:4 (neun Altaktien berechtigen zum Bezug von vier neuen Aktien); die Bezugsfrist ist für den 7. bis 21. Juli 2026 geplant. Ein Überbezugsangebot für Aktionäre ist vorgesehen; nicht gezeichnete Papiere können ausgewählten qualifizierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zumindest zum Bezugspreis angeboten werden. Die Transaktion wird von der BankM AG begleitet.

    Wesentliches Risiko der Kapitalerhöhung wird durch die Zusage der Hauptaktionärin Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH gemindert: Mit knapp 36 % Beteiligung hat sich das Haus verpflichtet, seine Bezugsrechte vollständig auszuüben. Bei vollständiger Platzierung aller neuen Aktien erwartet Pentixapharm einen Bruttoemissionserlös von bis zu rund 20,4 Mio. Euro; nach geschätzten Transaktionskosten soll ein Nettoemissionserlös von etwa 19,8 Mio. Euro verbleiben.

    Unternehmensangaben zufolge sollen die Mittel vorrangig zur Finanzierung wesentlicher Schritte der PANDA zulassungsrelevanten Phase‑3‑Studie eingesetzt werden. PANDA testet [68Ga]Ga‑PentixaFor zur nicht‑invasiven Subtypisierung des primären Aldosteronismus und soll klinische Entscheidungen zwischen chirurgischer und medikamentöser Therapie unterstützen. Weitere Verwendungszwecke umfassen die Vorbereitung weiterer klinischer Entwicklungen, den Ausbau der Herstellungs‑ und Lieferinfrastruktur, die Weiterentwicklung der CXCR4‑basierten theranostischen Plattform (einschließlich PentixaTher in hämatologisch‑onkologischen Indikationen) sowie die Stärkung der Eigenkapitalbasis und des Working Capital über das erste Quartal 2027 hinaus.

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    Formal wird kein Wertpapierprospekt veröffentlicht; stattdessen stellt Pentixapharm ein Anhang‑IX‑Dokument nach der EU‑Verordnung 2017/1129 bereit, das voraussichtlich ab 3. Juli 2026 abrufbar ist. Rechtlich ist die Platzierung ausdrücklich nicht für die USA, Australien, Kanada, Japan oder andere gebietsrechtlich ausgeschlossene Jurisdiktionen vorgesehen; die neuen Aktien werden nicht nach dem US‑Securities Act registriert.

    Fazit: Die Kapitalmaßnahme zielt darauf ab, die für den Markteintritt relevanten klinischen und regulatorischen Schritte zu finanzieren. Die Zusage des Großaktionärs reduziert Emissionsrisiken, gleichzeitig kommt es zu einer Verwässerung bestehender Anteile, abhängig von der individuellen Ausübung der Bezugsrechte.



    Pentixapharm Holding

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    ISIN:DE000A40AEG0WKN:A40AEG
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    Die Pentixapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,16EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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