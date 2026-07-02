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    RBC stuft Richemont auf 'Neutral'

    RBC stuft Richemont auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 175 auf 200 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4 Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen. Für den Uhren- und Schmuckkonzern Richemont erwartet er das sektorweit stärkste Wachstum./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 198,7EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.






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