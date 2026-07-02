UBS gestärkt: Kursziel erhöht – Rekord-Zuwachs bei Millionären weltweit
Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Schweizer Großbank UBS von 40 auf 45 Franken angehoben und die Einstufung "Buy" bestätigt. Analyst Benjamin Goy hebt hervor, dass UBS seit der Übernahme der Credit Suisse konsequent das Kerngeschäft gestärkt und in den meisten Quartalen der vergangenen drei Jahre eine robuste Geschäftsentwicklung gezeigt habe. Anleger hatten lange die negativen Implikationen der neuen Schweizer "Too big to fail"-Regelung im Blick; inzwischen rücke wieder das operative Geschäft in den Vordergrund. Positiv bewertet die Deutsche Bank steigende Kapitalrenditen bei UBS sowie die anhaltend günstigen Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten, die Erträge und Kursentwicklung unterstützen. Gleichwohl bleiben regulatorische Vorgaben und Integrationskosten als wesentliche Risikofaktoren bestehen.
Parallel liefert UBS in ihrer jährlichen Vermögensstudie ein klares Bild des globalen Reichtums: Das weltweite Privatvermögen stieg 2025 um 10,8 Prozent. Besonders Europas, Naher Ostens und Afrikas Vermögen wuchs überdurchschnittlich. Mehr als die Hälfte des globalen Privatvermögens konzentriert sich weiterhin in den USA und China. Auffällig ist das starke Wachstum in den obersten Vermögenssegmenten: Personen mit Vermögen über fünf Millionen US-Dollar legten überproportional zu. Weltweit stiegen fast eine Million Menschen neu in den Kreis der Dollar-Millionäre auf, fast die Hälfte davon in den USA; danach folgen China, Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich.
Für Deutschland ermittelte UBS rund 2,6 Millionen Dollar-Millionäre im Jahr 2025, ein Plus von etwa einem Prozent gegenüber 2024; das entspricht 3,9 Prozent der Erwachsenen, die rund 46 Prozent des deutschen Privatvermögens halten. Dem gegenüber stehen fast zehn Prozent der Erwachsenen mit weniger als jeweils 10.000 Dollar Vermögen. Beim durchschnittlichen Vermögen pro Erwachsenem liegt die Schweiz mit rund 910.382 Dollar an der Spitze; Deutschland belegt Platz 14 mit umgerechnet etwa 304.000 Euro. UBS warnt vor der tückischen Aussagekraft von Durchschnittswerten: Eine kleine, sehr wohlhabende Minderheit kann das arithmetische Mittel stark verzerren und so ein verzerrtes Bild des allgemeinen Wohlstands erzeugen.
Für die Kapitalmärkte und Investoren bedeuten diese Entwicklungen ein zweischneidiges Urteil: Einerseits stärkt das gestiegene Privatvermögen vor allem das Geschäftsfeld Wealth Management der UBS langfristig und stützt Erträge und Fee-Umfeld. Andererseits bleiben regulatorische Unsicherheiten und Integrationskosten nach der Credit-Suisse-Übernahme gewichtige Risikofaktoren. Für Politik und Aufsicht sind die ungleiche Vermögensverteilung und das anhaltende Konzentrationsrisiko ein Thema, das Debatten über Besteuerung, Umverteilungsmaßnahmen und Finanzstabilität befeuern dürfte. Anleger sollten daher zwischen kurzfristigen Marktchancen und längerfristigen strukturellen Risiken sorgfältig abwägen und Portfoliostrategien entsprechend dauerhaft anpassen.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 43,74EUR auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
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