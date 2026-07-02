UBS gestärkt: Kursziel erhöht – Rekord-Zuwachs bei Millionären weltweit

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Schweizer Großbank UBS von 40 auf 45 Franken angehoben und die Einstufung "Buy" bestätigt. Analyst Benjamin Goy hebt hervor, dass UBS seit der Übernahme der Credit Suisse konsequent das Kerngeschäft gestärkt und in den meisten Quartalen der vergangenen drei Jahre eine robuste Geschäftsentwicklung gezeigt habe. Anleger hatten lange die negativen Implikationen der neuen Schweizer "Too big to fail"-Regelung im Blick; inzwischen rücke wieder das operative Geschäft in den Vordergrund. Positiv bewertet die Deutsche Bank steigende Kapitalrenditen bei UBS sowie die anhaltend günstigen Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten, die Erträge und Kursentwicklung unterstützen. Gleichwohl bleiben regulatorische Vorgaben und Integrationskosten als wesentliche Risikofaktoren bestehen. Parallel liefert UBS in ihrer jährlichen Vermögensstudie ein klares Bild des globalen Reichtums: Das weltweite Privatvermögen stieg 2025 um 10,8 Prozent. Besonders Europas, Naher Ostens und Afrikas Vermögen wuchs überdurchschnittlich. Mehr als die Hälfte des globalen Privatvermögens konzentriert sich weiterhin in den USA und China. Auffällig ist das starke Wachstum in den obersten Vermögenssegmenten: Personen mit Vermögen über fünf Millionen US-Dollar legten überproportional zu. Weltweit stiegen fast eine Million Menschen neu in den Kreis der Dollar-Millionäre auf, fast die Hälfte davon in den USA; danach folgen China, Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich.

Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UBS Group AG! Short 43,05€ 0,33 × 13,24 Zum Produkt Long 37,38€ 0,34 × 12,85 Zum Produkt Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.