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    Irak‑Razzia gegen Korruption erschüttert Märkte — Gold bricht, Aktien stark

    Irak‑Razzia gegen Korruption erschüttert Märkte — Gold bricht, Aktien stark
    Foto: adobe.stock.com

    Bagdad, Frankfurt — Politik und Kapitalmärkte dominieren derzeit die Wirtschaftsberichterstattung: Im Irak hat Ministerpräsident Ali al‑Saidi nach Dutzenden Festnahmen ranghoher Politiker einen harten Kurs gegen Korruption angekündigt. Nach einem Geständnis des früheren Vize‑Ölministers Adnan al‑Dschumaili wurden 47 Personen festgenommen; Ermittler beschlagnahmten Bargeld im Gegenwert von rund 75 Millionen Euro sowie Dutzende Immobilien, Fahrzeuge, Gold, Waffen und Munition. Al‑Saidi forderte die Rückgabe öffentlicher Gelder und betonte, korrupte Beamte in seiner Regierung hätten keine Immunität. Beobachter sehen in dem Vorgehen einen der größten Anti‑Korruptionsfälle seit dem Sturz Saddam Husseins 2003. Transparency International stuft den Irak im Korruptionswahrnehmungsindex auf Rang 136 von 182 Ländern ein; besonders der staatlich dominierte Ölsektor gilt als strukturell anfällig.

    An den Finanzmärkten fällt die Halbjahresbilanz 2026 gemischt, aber insgesamt robust aus: Der MSCI World legte in Euro rund 11,5 Prozent zu, der breite Euro‑Rentenmarkt gewann knapp 1,5 Prozent. Ölpreise sind deutlich gefallen, Anleiherenditen gaben nach, zugleich lasten geopolitische Polykrisen auf der Anlegerstimmung. Fondsanalyst Ali Masarwah zieht fünf Lehren: Erstens habe klassische Diversifikation in Stressphasen zeitweise versagt, weil Aktien und Anleihen gleichzeitig unter Inflations‑ und Risikosorgen litten; auch Gold bot kurzfristig keinen verlässlichen Schutz. Zweitens habe sich der KI‑Trade gewandelt: Im Vordergrund stehe Rechenleistung, wodurch Chiphersteller wie Micron, Samsung und SK Hynix gewinnen, während viele Hyperscaler Kursverluste verzeichneten. Drittens erscheinen Zinsmärkte derzeit als stabilisierender Faktor; kürzer laufende Anleihen und Unternehmensanleihen bieten nach Masarwah auskömmliche Renditen, attraktiv sind auch hochrentierliche Papiere aus den Emerging Markets. Viertens brechen erste Hypes ein — Rüstungswerte korrigieren nach deutlichen Anstiegen —, während Bereiche wie Pharma und Med‑Tech an Attraktivität gewinnen. Fünftens erlebt der Schwellenländersektor ein Comeback: Der MSCI Emerging Markets hat stark zugelegt, viele Regionen bleiben aber untergewichtet.

    Parallel hat Gold jüngst seine Jahresgewinne abgegeben, ausgelöst von wieder aufgeflammten Erwartungen an eine länger hohe US‑Zinsphase und zinssensitiven ETF‑Abflüssen (im März rund 12 Mrd. US‑Dollar). Strukturelle Nachfragetreiber bleiben jedoch intakt: Zentralbanken kaufen seit 2022 Gold zur Diversifizierung — die Nettokäufe lagen im April bei etwa 19 Tonnen — und Länder wie Polen, China, Tschechien oder Kasachstan bleiben Käufer, sodass längerfristige Unterstützung vorhanden ist.

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    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 4.069USD auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.





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