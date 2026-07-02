Deutsche Börse schließt 500 Mio.‑Rückkauf — Amundi rutscht unter 3%

Die Deutsche Börse hat ihr im Februar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm planmäßig abgeschlossen. In der letzten Berichtsperiode vom 22. bis 26. Juni 2026 erwarb das Unternehmen 264.139 eigene Aktien über Xetra. Die Käufe verteilten sich auf einzelne Handelstage wie folgt: 22. Juni 52.319 Stück (Durchschnittskurs 242,7452 EUR), 23. Juni 50.000 (246,9636 EUR), 24. Juni 5.000 (244,5493 EUR), 25. Juni 105.000 (241,8853 EUR) und 26. Juni 51.820 (238,6820 EUR). Insgesamt wurden seit dem Programmstart am 20. Februar 2026 bis einschließlich 26. Juni 2.073.663 Aktien zurückgekauft; die dafür verwendeten Mittel belaufen sich auf nahezu 500 Mio. EUR (EUR 499.999.876,11). Mit den zuletzt gemeldeten Transaktionen ist das Rückkaufprogramm beendet. Die Käufe erfolgten ausschließlich über die elektronische Handelsplattform der Frankfurter Wertpapierbörse durch ein beauftragtes Kreditinstitut. Weitere Details sind auf der Investor-Relations-Website der Deutschen Börse veröffentlicht.

Zeitgleich wurde eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die den Aktionärsstatus eines bedeutenden Investors clarifiziert: Amundi S.A. hat nach eigenen Angaben am 24. Juni 2026 die Schwelle von drei Prozent unterschritten. Konkret hält Amundi direkt 5.504.137 Aktien, was 2,9544 % der Stimmrechte entspricht; hinzu kommen Instrumente in Form verliehener Wertpapiere und als Sicherheiten gestellte Positionen mit zusammen 21.407 Stimmrechten (0,0115 %). Damit ergibt sich ein Gesamtsaldo von 2,9659 % bezogen auf eine Gesamtzahl von 186.300.000 Stimmrechten. In einer vorherigen Meldung war Amundi noch mit 3,02 % ausgewiesen. Die Mitteilung deutet auf eine leichte Reduktion des Anteils, beispielsweise durch Verkäufe, Wertpapierleihe oder Umstrukturierungen in den verwalteten Beständen.

Aus wirtschaftlicher Perspektive markieren die Mitteilungen zwei relevante Signale: Erstens setzt die Deutsche Börse mit dem fast halbmilliardenschweren Rückkauf ein klares Kapitalallokationszeichen und dürfte damit Gewinnkennzahlen wie Ergebnis je Aktie stützen sowie Überschussliquidität an die Aktionäre zurückführen. Zweitens bleibt Amundi trotz Unterschreitens der Drei-Prozent-Meldepflicht ein näher am Melde-Schwellenwert platzierter Investor, dessen Bestandsveränderungen für das Marktumfeld der Aktie weiterhin beobachtenswert sind. Beide Meldungen wurden über den Verbreitungsdienst EQS eingereicht.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 239,3EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.

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