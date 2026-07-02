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    Andritz feiert 25 Jahre an der Wiener Börse: Eine Erfolgsgeschichte

    Vom mutigen Börsengang mitten in der Dotcom-Krise zum globalen Technologieführer: ANDRITZ blickt auf 25 Jahre beeindruckender Kapitalmarktgeschichte zurück.

    Andritz feiert 25 Jahre an der Wiener Börse: Eine Erfolgsgeschichte
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
    • ANDRITZ feierte am Festakt an der Wiener Börse das 25-jährige Jubiläum des Kapitalmarktauftritts (IPO 2001).
    • Der IPO 2001 trotz Dotcom-Blase legte den Grundstein für internationale Expansion und verwandelte ANDRITZ vom Lizenznehmer zu einem globalen Technologielieferanten.
    • Seit dem IPO hat ANDRITZ rund 95 Akquisitionen durchgeführt und erfolgreich ins Unternehmen integriert, mit Fokus auf Service, Digitalisierung und Dekarbonisierung.
    • Wichtige Kennzahlen seit IPO: Mitarbeiterzahl von 30.000 (7-fach), Umsatz von ca. 1 Mrd. EUR auf fast 8 Mrd. EUR, EBITA rund 700 Mio. EUR und Präsenz in 80 Ländern.
    • Aktienperformance: Kurssteigerung ca. 2.900% seit IPO, Allzeithoch 2026, Total Return ca. 6.200% inklusive Dividenden (210,80 EUR je Aktie).
    • Vier Geschäftsbereiche – Hydropower, Pulp & Paper, Metals sowie Environment & Energy – machen ANDRITZ zu einem der weltweit führenden Anbieter; breite Aufstellung sichert robustes Geschäftsmodell.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Andritz ist am 30.07.2026.

    Der Kurs von Andritz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 73,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,07 % im Plus.


    Andritz

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    ISIN:AT0000730007WKN:632305
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