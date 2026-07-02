Bund pumpt Milliarden in Klimaschutz – Kommunen, DEG und Häfen profitieren

Die Bundesregierung und staatliche Förderinstitutionen setzen Schwerpunkte auf Klimaanpassung, Resilienz und logistische Wettbewerbsfähigkeit – mit unmittelbaren Folgen für kommunale Finanzen, Entwicklungsmärkte und den Seehandel. Umweltminister Carsten Schneider betont die Verantwortung der Länder und Kommunen beim Hitzeschutz: Der Bund habe zu Beginn der Legislatur aus dem Sondervermögen Infrastruktur 100 Milliarden Euro bereitgestellt, die aus seiner Sicht auskömmlich seien, um Hitzeschutzmaßnahmen zu finanzieren. Zugleich kündigte er an, der Bund werde weiterhin bei der Haushaltsaufstellung Mitfinanzierungen prüfen. Schneider sieht Deutschland bereits im Klimawandel mit häufigerem Extremwetter, was Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen beeinträchtige; das Klimaschutzprogramm zielt auf eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 65 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 und behält Nachsteuerungsmechanismen vor.

Parallel dokumentiert die DEG in ihrem Entwicklungspolitischen Bericht 2025 die Wirksamkeit ihrer Investitionspolitik: DEG-finanzierte Unternehmen erzeugten 2025 rund drei Millionen faire Arbeitsplätze und ein lokales Einkommen von 185 Milliarden Euro. Das Portfolio steuerte 35 Terawattstunden erneuerbare Energien bei, versorgte etwa 40 Millionen Menschen und reduzierte CO2-Emissionen. 61 Prozent der DEG-Kunden investierten in Innovationen, 88 Prozent engagierten sich gemeinnützig. Beispiele wie der Telekommunikationsanbieter IPI in Afrika zeigen, wie Solarstrom und Batteriesysteme fossilen Strombedarf deutlich senken; die DEG begleitet solche Vorhaben mit langfristigen Krediten, Beratung und Umwelt‑ und Sozialstandards. Die DEG will mit erweiterten Sustainability Commitments Impact, Klima sowie Umwelt- und Sozialpraxis entlang des gesamten Investitionszyklus stärker verknüpfen und hat 2025 über 80 Transformationsvorhaben gestartet.