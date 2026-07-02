Coface-Alarm: Hormus-Blockade treibt Ölpreis – Weltwachstum gefährdet

Obwohl ein Memorandum of Understanding zwischen den USA und Iran kurzfristig für Beruhigung sorgte, bleibt die Lage fragil. Maßgeblich belastend ist die faktische Blockade der Straße von Hormus: Im Mai passierten nur noch 145 Schiffe die wichtige Route, verglichen mit über 3.300 im Vorjahr. Die Folge sind massive Störungen im Transport von Öl, Gas und Vorprodukten. Coface erwartet einen durchschnittlichen Ölpreis von rund 85 US-Dollar pro Barrel im Jahr 2026 — ein Treiber für höhere Transport- und Produktionskosten.

Die jüngste Risikobewertung des Kreditversicherers Coface zeichnet ein ernüchterndes Bild: Der Nahost-Konflikt und seine Folgeeffekte drücken weltweit auf Wachstum, Lieferketten und Unternehmensstabilität. Coface senkt seine globale Wachstumsprognose für 2026 auf 2,3 Prozent (für 2027 auf 2,5 Prozent) — ein kumulierter Rückgang von 0,6 Prozentpunkten — und stuft die Länderrisiken für acht Volkswirtschaften herab.

Lieferengpässe, steigende Energiepreise und höhere Finanzierungskosten setzen Unternehmen unter Druck. Viele Firmen bauen vorsorglich Lager auf, was Liquidität bindet und Margen schmälert. Coface prognostiziert einen Anstieg der weltweiten Unternehmensinsolvenzen um 6 Prozent, mit besonders starken Zuwächsen in den USA, Frankreich und Japan. Regierungen stoßen bei Stützungspolitik an Grenzen, sodass die gesamtwirtschaftlichen Puffer schrumpfen.

Die Auswirkungen fallen regional unterschiedlich aus: Die Golfstaaten sind wegen ihrer Abhängigkeit von der Straße von Hormus besonders verwundbar; Europa leidet unter hohen Energiepreisen und anhaltender Unsicherheit (Eurozonen-Wachstum lediglich 0,7 Prozent prognostiziert). In den USA hat die Inflation wieder deutlich angezogen — von 2,4 Prozent im Februar auf 4,2 Prozent im Mai — was reale Einkommen und insbesondere einkommensschwache Haushalte belastet. In Asien zeigt sich ein gespaltenes Bild: Während technologiegetriebene Sektoren wie Halbleiter weiter wachsen, stehen verarbeitendes Gewerbe und Konsumbranchen unter Margendruck. Schwellenländer, etwa in Lateinamerika, kämpfen mit steigender Inflation und restriktiverer Geldpolitik (Brasilien: Leitzins 14,5 Prozent).

Die Länderrisiken wurden konkret angepasst: Indonesien, Malaysia, Philippinen und Vietnam rutschen von A4 auf B; Kambodscha von C auf D. In Afrika verschlechterten sich Tansania (B auf C) und Madagaskar (C auf D). Auch Kuwait wurde von A4 auf B herabgestuft — die Abhängigkeit vom Ölexport macht es verwundbar. Coface-Volkswirt Markus Kuger warnt vor anhaltenden Belastungen und fehlender kurzfristiger Normalisierung.

Fazit: Die aktuelle Atempause in der Region mildert die Risiken kaum. Höhere Energiepreise, gestörte Transportwege und verschlechterte Länderrisiken dürften Wachstum, Unternehmensbilanzen und Finanzstabilität in vielen Regionen weiter belasten.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 598,2PKT auf Ariva Indikation (02. Juli 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.