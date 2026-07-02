DAX steht vor fester Eröffnung, Chipeinbruch lastet auf Stimmung, Öl fällt

Die Aktien von SAP stehen heute im Fokus nach positiven Einschätzungen zu dem Sektor von Guggenheim. Evotec liefert aktuell ein technisches Kaufsignal . Kann die Aktie davon profitieren?

Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich am frühen Donnerstag robust und versucht, sich weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten nach oben abzusetzen. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start taxiert der Broker IG den DAX minimal höher. Allerdings bremsten die deutlichen Kursverluste im asiatischen Raum die Euphorie etwas. Die Euro Stoxx 50 Futures zeigten sich zuletzt weitgehend unverändert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach einem volatilen und am Ende schwachen Mittwochshandel an der Wall Street tendieren die US-Aktienfutures am frühen Donnerstagmorgen leicht im Plus. Am Vorabend drehte der Dow Jones Industrial nach einem Sprung auf ein neues Rekordhoch im späten Geschäft ins Minus und schloss knapp unter der Nulllinie. Der S&P 500 sank um 0,2 Prozent, während der techlastige Nasdaq Composite um 0,7 Prozent nachgab.

Hauptbelastungsfaktor war ein massiver Rutsch im Chip-Sektor. Micron Technology und Sandisk brachen um jeweils über 10 Prozent ein. Analysten bewerten diese Rotation weg von den Tech-Schwergewichten hin zu zyklischen Sektoren jedoch als "gesunde Korrektur" innerhalb eines intakten Bullenmarktes.

Die aktuellen US-Futures signalisieren eine stabilere Eröffnung: Dow Jones Futures (+0,1 Prozent), S&P 500 Futures (+0,14 Prozent) und Nasdaq-100-Futures (+0,23 Prozent). Der Fokus des Marktes richtet sich heute auf den bevorstehenden US-Arbeitsmarktbericht (erwartet werden +115.000 Stellen). Zuletzt dämpften Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh zudem Spekulationen über eine Zinserhöhung im Juli.

Asiatische Börsen im Chip-Sog

In Asien dominierte am Donnerstagmorgen Rot die Kurstafeln. Auslöser war die Sorge vor einer Überkapazität im KI-Sektor sowie Berichte, wonach Apple Chips von chinesischen Herstellern beziehen könnte und Meta Pläne für den Verkauf überschüssiger KI-Rechenkapazitäten schmiedet.

In Südkorea erlebte der Kospi-Index einen dramatischen Einbruch und verlor 5,5 Prozent, was eine automatische fünfminütige Handelsunterbrechung auslöste. Die Tech-Riesen Samsung Electronics (-7,6 Prozent) und SK Hynix (-9,8 Prozent) verzeichneten massive Milliardenverluste. Mit der Chip-Krise haben wir uns auch in unserem jüngsten Podcast beschäftigt. Zusätzlich belastete die auf 3,2 Prozent gestiegene Inflation den Markt, was die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Bank of Korea erhöht.

In Japan gab der Nikkei 225 um 1,6 Prozent nach, belastet unter anderem durch den Flash-Memory-Hersteller Kioxia, dessen Aktie um über 11 Prozent einbrach.

Ein gemischtes Bild bot sich in China & Hongkong: Während der CSI 300 rund 2,5 Prozent verlor, stieg der Hang Seng Index in Hongkong gegen den Trend um 0,7 Prozent. Starke Auslieferungszahlen für den Monat Juni beflügelten hier chinesische E-Auto-Bauer wie BYD (+8,1 Prozent) und Xiaomi (+4,3 Prozent).

Rohstoffe (Öl & Gold)

Die Ölpreise setzten ihre Talfahrt fort und bauten den schwächsten Quartalsverlauf für die Sorte Brent seit 2020 weiter aus. US-Rohöl (WTI) fiel um 1,1 Prozent auf 67,83 US-Dollar je Barrel; globales Brent-Öl sank um 1,1 Prozent auf 70,85 US-Dollar (und rutschte im Verlauf sogar kurzzeitig auf 70,63 US-Dollar, den tiefsten Stand seit Februar). Entspannungssignale bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Katar sowie zunehmende Ölströme durch die Straße von Hormuz mindern die Sorgen vor Angebotsengpässen im Nahen Osten.

Der Goldpreis profitierte von den zurückgehenden Inflationsrisiken und den taubenhaften Tönen aus der US-Notenbank. Spot-Gold stieg den zweiten Tag in Folge und notierte 0,7 Prozent höher bei 4.060,82 US-Dollar pro Unze.

Devisen

Am Devisenmarkt zeigten sich die Hauptwährungen im frühen Handel weitgehend stabil, der Dollar Index (DXY) verharrte nahezu unverändert.

EUR/US-Dollar: Der Euro bewegte sich kaum und notierte bei 1,1387 US-Dollar.

USD/JPY: Der japanische Yen zeigte sich stabil bei 162,43 Yen pro Dollar. Die Frage ist, wann die japanische Notenbank angesichts der Yen-Schwäche intervenieren wird.

Offshore-Yuan: Handelte unverändert bei 6,7883 Yuan je Dollar.

Kryptomarkt

Die Krypto-Kurse zeigten sich im frühen Handel am Donnerstagmorgen leicht erholt: Bitcoin verzeichnete ein Plus von 0,5 Prozent und kletterte wieder über die Marke von 60.000 Dollar auf 60.412 US-Dollar. Ethereum legte um 0,4 Prozent zu.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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