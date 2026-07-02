6,8 Mio. für Wultra — Post‑Quantum‑ID boomt; Rockwell pusht DACH‑Lifecycle

Die Mitteilungen von Wultra und Rockwell Automation spiegeln zwei Facetten der digitalen Transformation im Finanz‑ und Fertigungssektor wider. Wultra, ein mitteleuropäischer Anbieter postquantenfähiger Authentifizierungs‑ und Identitätslösungen für Banken und Fintechs, hat eine Series‑A‑Runde über 6,8 Millionen Euro abgeschlossen. Seventure Partners führte die Runde an; beteiligt sind ferner die ARIADNEXT‑Gründer Marc Norlain und Guillaume Despagne sowie Bestandsinvestoren J&T Ventures und Elevator Ventures. Das Kapital soll die Skalierung der digitalen Identitätsplattform, die Entwicklung von Identity‑Wallet‑Funktionen zur Unterstützung des europäischen Wallet‑Ökosystems sowie die internationale Expansion – nach Aufbau eines Hubs in Singapur nun in den Nahen Osten und die USA – finanzieren.

Wultra positioniert sich damit vor dem Hintergrund gestiegener Nachfrage nach phishing‑resistenten, postquanten‑sicheren Lösungen, befeuert durch NIST‑Standards für Post‑Quantum‑Kryptografie, regulatorische Migrationsfristen und die zunehmende Bedrohung durch KI‑gestützten Identitätsbetrug und Deepfakes. Das Unternehmen meldet dynamisches Wachstum: Portfolioerweiterung vom Onboarding bis zu elektronischen Signaturen, rund 70 Kunden in 25 Ländern und eine Teamvergrößerung um fast 50 Prozent. Die Nennung als „Sample Vendor“ im Gartner Hype Cycle unterstreicht die frühe Marktpositionierung.